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«НГС — это кофеин»: выступление Локтя на «Народной премии» разобрали на мемы и цитаты
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«НГС — это кофеин»: выступление Локтя на «Народной премии» разобрали на мемы и цитаты 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы оценили яркое выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на «Народной премии НГС» — цитаты из его выступления разошлись на мемы.
«Любите ли вы НГС так, как я люблю его я?! Любой ваш ответ неверен, потому что НГС — это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь и я думаю: как я люблю НГС», — сказал со сцены НОВАТа Анатолий Локоть.
За ночь пламенная речь мэра разлетелась по интернету — и стала поводом для десятка шуток и мемов. НГС выбрал несколько.
Не хватает подсказки «Звонок мэру».
Новосибирцы предположили, каким могло бы быть продолжение речи о НГС.
Особо пытливые отыскали в архивах сайта фото мэра в пресс-центре НГС — и начали делать фотожабы.
Днём 22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку. Пользователи Twitter связали это с выступлением новосибирского мэра.
Редакция НГС тоже не удержалась и сделала пару «коубов».
О том, как прошла первая« Народная премия», читайте в репортаже НГС.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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