Вечеринка #KidsParty Лимонад пройдет в Adrenalin Stadium

27 мая в клубе Adrenalin Stadium состоится шоу для подростков «#KidsParty Лимонад» с Катей Адушкиной.

В преддверии летних каникул подростки от 9 до 16 лет приглашаются на вечеринку от создателей проекта #KidsParty в одном из самых модных концертных залов Москвы.

Катя Адушкина — популярный среди подростков и, пожалуй, самый позитивный видеоблогер Рунета, участница одной из самых известных танцевальных команд России. Катя, известная миллионам YouTube-пользователей и часто называемая самым успешным блогером-подростком России, недавно выпустила клип на песню «Лимонад», который набрал 6 000 000 просмотров за первые две недели после выхода.

На предстоящем шоу Катя Адушкина представит свои песни и порадует зрителей зажигательными хореографическими номерами. Вместе с Катей на дискотеку придут ее друзья — знаковые медиаперсоны, кумиры современных подростков.

В программе: песни и зажигательные танцевальные номера от Кати Адушкиной, танцевальный проект ZHIVAGOFLASHMOB, DJ LOONA, лазерно-световое шоу, танцевальный мастер-класс от Кати Адушкиной, конкурсы и сюрпризы.

«#KidsParty» — это новый формат развлечений для школьников, дискотека с элементами шоу и интерактивами, которая дает школьникам 9 — 16 лет возможность быть в тренде и отлично провести время, пообщаться на настоящей клубной вечеринке, стать звездами танцпола и быть в центре внимания сверстников. DJ Loona и ведущие никому не дадут остаться в стороне, говорится в пресс-релизе.