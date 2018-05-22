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В чём разница между конфликом и насилием в семье, разбирались ямальские соцработники
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В чём разница между конфликом и насилием в семье, разбирались ямальские соцработники 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Семинар-тренинг проводили для сотрудников организаций социального обслуживания Салехарда, Лабытнанги и Приуральского района. Знания, полученные на семинаре, позволят улучшить работу с семьями.
— У семейного насилия нет гендерного и возрастного деления: в кризисные центры за помощью обращаются мужчины и женщины, от домашних деспотов страдают дети и пожилые, — пояснила Ольга Селькова, лектор семинара, член Совета Коалиции кризисных Центров УрФО. — Важно не упустить момент и вовремя оказать помощь при случаях психологического давления и физического насилия.
Уполномоченный по правам человека на Ямале Александр Сак предлагает открыть кризисные центры для всесторонней помощи пострадавшим.
— Можно начать с крупных городов округа, и не обязательно строить — отделения при уже действующих центрах социальной помощи населения справятся с такой задачей, — подчеркнул собеседник. — При этом необходимо наладить межведомственное сотрудничество. Ко мне за пять лет работы поступило пять обращений семейного характера. У полиции своя статистика, регистрируется намного больше случаев семейного насилия, проводятся свои профилактические мероприятия. Усилия необходимо объединить.
Участники семинара обсудили масштабы и сущность преступлений в семье, выработали алгоритм оказания помощи пострадавшим от насилия в семье, разобрали варианты консультаций.
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