В чём разница между конфликом и насилием в семье, разбирались ямальские соцработники

Семинар-тренинг проводили для сотрудников организаций социального обслуживания Салехарда, Лабытнанги и Приуральского района. Знания, полученные на семинаре, позволят улучшить работу с семьями.

— У семейного насилия нет гендерного и возрастного деления: в кризисные центры за помощью обращаются мужчины и женщины, от домашних деспотов страдают дети и пожилые, — пояснила Ольга Селькова, лектор семинара, член Совета Коалиции кризисных Центров УрФО. — Важно не упустить момент и вовремя оказать помощь при случаях психологического давления и физического насилия.

Уполномоченный по правам человека на Ямале Александр Сак предлагает открыть кризисные центры для всесторонней помощи пострадавшим.

— Можно начать с крупных городов округа, и не обязательно строить — отделения при уже действующих центрах социальной помощи населения справятся с такой задачей, — подчеркнул собеседник. — При этом необходимо наладить межведомственное сотрудничество. Ко мне за пять лет работы поступило пять обращений семейного характера. У полиции своя статистика, регистрируется намного больше случаев семейного насилия, проводятся свои профилактические мероприятия. Усилия необходимо объединить.

Участники семинара обсудили масштабы и сущность преступлений в семье, выработали алгоритм оказания помощи пострадавшим от насилия в семье, разобрали варианты консультаций.