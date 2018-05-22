Опыт краудфандинга, сказки и космическая опера: Архангельск едет на книжный фестиваль «Красная площадь»

Архангельск на одной из главных площадок для встречи представителей книжной индустрии — фестивале «Красная площадь» — представят независимый издательский центр «Лоция» и писатель Александр Тутов.

«Лоция» старается принять участие в программе фестиваля каждый год. В этот раз в Москву директор центра Тамара Овчинникова везет презентацию об опыте привлечения средств для книжного проекта через краудфандинговые платформы. По ее мнению, их опыт может дать шанс в других регионах многим текстам быть опубликованными.

— У нас уже есть положительный опыт издания так трех книг: это «Цирк в Архангельске: первые сто лет» Ольги Беляевой , «Любовь по ленд-лизу» Ольги Голубцовой и «Рукомесло» Геннадия Панина . Мы хотим показать эти книги, рассказать, как проходил сбор, рассылка экземпляров. Это может быть полезно. Расскажем и о наших ошибках — мы их в свое время полно допустили, — рассказала Тамара Овчинникова.

Также она примет участие как представитель от Архангельской области в съезде Ассоциации книгоиздателей, где будут обсуждаться самые животрепещущие вопросы издательского дела в России. Представит «Лоция» на фестивале и новые книги, которые выходят в Поморье, но издаются не только при участии центра.

— Я всегда с удовольствием езжу на фестиваль, вижу, что интерес есть — люди очень ценят то качество, в котором выходят наши книги. Мы в принципе открыты, любые авторы могли бы нам принести книги. Было бы, конечно, лучше сделать стенд с поморским колоритом совместно с Союзом писателей Архангельской области, хорошо бы — с поддержкой правительства. Но не поддерживают ни издателей, ни писателей, — рассказывает Тамара Овчинникова.

Свои детские книги, а также исследование о своем отце «Тутов Николай» представит архангельский автор Александр Тутов.

— Я еду как ведущий автор московского издательства «Сказочная дорога». Там у меня вышло уже 11 книг, после чего я дважды становился лауреатом международных литературных премий. Сейчас выходит еще две — моя книга об отце «Тутов Николай», которую написал совместно с Анатолием Бедновым, а также вторая книга из пятикнижия в жанре «космической оперы» из «Саги о Черных Ангелах» — совместно с Борисом Успенским из Харькова, детские книги из серии «сказочных ДЕТИктивов» о медвежонке Мише. На фестивале я буду давать автограф-сессии, и там пройдет презентация последних книг в «Поморском землячестве в Москве». В проектах — книга о землепроходцах из наших краев, историческое исследование о Спарте, полное издание «Легенды о Короле», новых детских книг и конкурсов, а также представление Гриновского фестиваля, который в 5 раз пройдет в Архангельске в этом августе, — поделился планами на фестиваль Александр Тутов.

Из-за подготовки к чемпионату мира по футболу литературный праздник в этом году основная часть фестиваля пройдёт чуть раньше, чем обычно — с 31 мая по 3 июня. Торжественное завершение планируется на 6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина, на Пушкинской площади.