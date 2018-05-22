В Пушкинском сквере развернется музыкальная гостиная

6 июня в 12.00 в Пушкинском сквере у корпуса 820 состоится литературно-музыкальное мероприятие «Под сенью муз», посвященное Пушкинскому дню России и Дню русского языка.

Организатор мероприятия ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда приглашает любителей поэзии и почитателей таланта Александра Сергеевича Пушкина.

— Встреча любителей поэзии и почитателей таланта А. С. Пушкина пройдет как всегда с активным участием жителей района. Присутствующие примут участие в написании стихов, в конкурсе рисунка по мотивам произведений великого поэта, послушают песни и романсы, — анонсируют событие организаторы.

Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 731-20-72, а также на сайте Творческого лицея.