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В Пушкинском сквере развернется музыкальная гостиная
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В Пушкинском сквере развернется музыкальная гостиная 

Префектура Зеленоградского административного округа 55 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
6 июня в 12.00 в Пушкинском сквере у корпуса 820 состоится литературно-музыкальное мероприятие «Под сенью муз», посвященное Пушкинскому дню России и Дню русского языка.
Организатор мероприятия ГБУК «Творческий лицей» Зеленограда приглашает любителей поэзии и почитателей таланта Александра Сергеевича Пушкина.
— Встреча любителей поэзии и почитателей таланта А. С. Пушкина пройдет как всегда с активным участием жителей района. Присутствующие примут участие в написании стихов, в конкурсе рисунка по мотивам произведений великого поэта, послушают песни и романсы, — анонсируют событие организаторы.
Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 731-20-72, а также на сайте Творческого лицея.
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