Фанаты испугались при виде Джета Ли

Голливудская звезде Джет Ли , сыгравший во множестве кинокартин, включая «Час пик», «Ромео должен умереть» и «Неудержимые», пять лет назад сообщил, что страдает от гипертиреоза (увеличения щитовидной железы), сердечной недостаточности и проблем с позвоночником.

Недавно в Сети появилось фото из Тибета, где 55-летний Джет Ли посещал монастырь, что вызвало особую обеспокоенность среди его поклонников. Фанаты киноактёра были шокированы тем, что он выглядит лет на 20 лет старше и путешествует с сопровождающим.

В 2013 году Ранее Джет Ли заявлял, что врачи пригрозили ему инвалидным креслом, если он продолжит исполнять трюки в кино.

Джет Ли начал сниматься в кино в 1970-х годах. В 18 лет он получил первую серьёзную травму колена, после чего провёл 7,5 часов на операционном столе, сообщает SCMP В 23 года Ли также получил сильное повреждение спины.