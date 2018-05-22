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Фанаты испугались при виде Джета Ли
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Фанаты испугались при виде Джета Ли 

News.ru 50 минут назад
Голливудская звезде Джет Ли, сыгравший во множестве кинокартин, включая «Час пик», «Ромео должен умереть» и «Неудержимые», пять лет назад сообщил, что страдает от гипертиреоза (увеличения щитовидной железы), сердечной недостаточности и проблем с позвоночником.
Недавно в Сети появилось фото из Тибета, где 55-летний Джет Ли посещал монастырь, что вызвало особую обеспокоенность среди его поклонников. Фанаты киноактёра были шокированы тем, что он выглядит лет на 20 лет старше и путешествует с сопровождающим.
В 2013 году Ранее Джет Ли заявлял, что врачи пригрозили ему инвалидным креслом, если он продолжит исполнять трюки в кино.
Джет Ли начал сниматься в кино в 1970-х годах. В 18 лет он получил первую серьёзную травму колена, после чего провёл 7,5 часов на операционном столе, сообщает SCMP В 23 года Ли также получил сильное повреждение спины.
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