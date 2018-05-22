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Вышел финальный трейлер «Моста троллей» — фан-короткометражки по Терри Пратчетту
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Вышел финальный трейлер «Моста троллей» — фан-короткометражки по Терри Пратчетту 

Мир фантастики 2 часа назад
Австралийская команда энтузиастов Snowgum Films представила на суд общественности финальный трейлер своего короткометражного фильма «Мост троллей» (Trollbridge) по мотивам одноимённого рассказа Терри Пратчетта из вселенной Плоского мира. Посмотрите, что у них получилось!
Пролёты камеры над роскошными пейзажами, ряд отстроенных декораций и много-много нестыдной компьютерной графики. Неудивительно, что фанаты работали над «Мостом троллей» около 15 лет, привлекая на помощь специалистов по CGI, народное финансировние и самого Терри Пратчетта.
«Мост троллей» относится к циклу про Волшебников и Героев, а главным героем рассказа выступает 80-летний Коэн-варвар. Вместе с говорящим конём старик отправляется на поиски троллей — а всё потому, что когда-то отец завещал ему следующее: «Сынок, когда ты сможешь уложить тролля в поединке, ты сможешь все».
Короткометражка уже готова, и в этом году её будут показывать на разных фестивалях, а уже потом выложат в открытый доступ для всех желающих. Вот здесь можно почитать подробности о проекте, а также помочь энтузиастам деньгами.
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