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Фестиваль циркового искусства провели в районе Выхино-Жулебино
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Фестиваль циркового искусства провели в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Красочный фестиваль цирковой студии AcroStars состоялся в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Более 20 акробатических групп представили вниманию зрителей завораживающие номера, которые включали в себя сложные поддержки и комбинации, — рассказала пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Помимо физической подготовки, участники продемонстрировали танцевальное и актерское мастерство, ведь цирковое искусство подразумевает многогранность и разнообразие.
По итогам выступлений «золото» завоевали: Максим Королев, Макар Круглик, Варвара Груздева, Евгений Топильский, Екатерина Егорова, Варвара Мигунова, Юлия Козлова, Варвара Голобородько, Вячеслав Духанин, Александр Катенев, Софья Бушманова, Милана Сретенская, Софья Бутюгина, Юлия Солонина и Айна Фазызянова.
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