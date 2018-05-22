Фестиваль циркового искусства провели в районе Выхино-Жулебино 

Красочный фестиваль цирковой студии AcroStars состоялся в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Более 20 акробатических групп представили вниманию зрителей завораживающие номера, которые включали в себя сложные поддержки и комбинации, — рассказала пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Помимо физической подготовки, участники продемонстрировали танцевальное и актерское мастерство, ведь цирковое искусство подразумевает многогранность и разнообразие.
По итогам выступлений «золото» завоевали: Максим Королев, Макар Круглик, Варвара Груздева, Евгений Топильский, Екатерина Егорова, Варвара Мигунова, Юлия Козлова, Варвара Голобородько, Вячеслав Духанин, Александр Катенев, Софья Бушманова, Милана Сретенская, Софья Бутюгина, Юлия Солонина и Айна Фазызянова.