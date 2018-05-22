Свистульки из цемента. В Курской области создали необычный музей игрушки

22 мая в Курчатове открывается музей кожлянской игрушки под открытым небом. Копии знаменитых свистулек выполнены в человеческий рост. Их создатель, 64-летний скульптор-самоучка из Рыльска Василий Артамонов, рассказал «АиФ-Черноземье» о том, как работал над необычным проектом.

Сказочная тема

Мимо скромного дома Василия Леонидовича невозможно проехать без улыбки. Сказочные творения мастера, выполненные из бетона, выставлены прямо в палисаднике на всеобщее обозрение. За последние 20 лет «дядя Вася», как зовут его окрестные дети, создал более 260 персонажей из русских народных сказок. Медведи, зайцы, гуси-лебеди, серые волки, драконы, крокодилы нашли свое место в парках Курской области. А те, которым не нашлось применения, украсили двор и радуют ребятню. Вес каждой скульптуры от 200 килограммов до трех тонн. За сезон на творчество уходит до пяти тонн цемента. У мужчины нет никакой мастерской, свои работы создаёт под открытым небом.

«Кожлянская игрушка — это наше древнее народное творчество. В незамысловатых фигурках выражена русская душа, её стремление к прекрасному. Даже президенту показывали эту игрушку, и она ему понравилась», — рассказал Василий Артамонов.

Мастер признаётся, что справиться с проектом было непросто. Сказочная тема ему ближе. В отличие от героев сказок, у кожлянских фигурок нет лица. Поэтому пришлось поломать голову, как придать объектам выразительности. Но справился с задачей быстро. В итоге получилось восемь скульптур. Это домашние и дикие животные, а также «перевёртыши» — уникальный мифологический образ Центрального Черноземья, представляющий собой несколько героев в одной игрушке: лиса — мальчик на поросёнке и всадник на тройке.

«В сентябре 2017 года ко мне обратились из Курчатовской администрации, привезли образцы свистулек. Я тут же взялся за работу. Занимался вплоть до морозов — позже с бетоном работать нельзя, — говорит мастер. — Сначала сделал металлический каркас, а потом на него наносил смесь из песка и цемента, лепил, обтачивал. И когда началась весна, оставалось только раскрасить. Бетон — отличный материал. Фигуры простоят лет 50, ничего с ними не случится. А краску придётся подновлять периодически. Раньше я работал с масляной, а теперь перешел на акриловую. Цена такая же, даже дешевле, а срок службы — пять лет».

«Ко мне домой экскурсии автобусами ездят»

Создание скульптур сказочных персонажей Василий Артамонов считает хобби. А чтобы на увлечение хватало денег, приходиться ходить на работу. По образованию он агроном. В армии получил профессию шофёра и повара.

«Кем только не работал за всю жизнь, — вспоминает мастер. — И главным агрономом был, и поваром, и заведовал столовой. Но зарплата везде маленькая. А я не из тех людей, которые могут сумки с работы домой нести. Решил, что лучше уж быть шофером. До сих пор за баранкой. Сейчас тружусь в частной пекарне. С утра до обеда занимаюсь развозом, а потом свободен. Есть время для работы со скульптурами. Такой я человек — шло с одном месте. Не могу сидеть без дела».

К созданию бетонных фигур пришёл уже в зрелом возрасте. Однажды приехал к брату Вячеславу на Урал и узнал, что тот, выйдя на военную пенсию, стал скульптором. Взял несколько уроков. А затем приехал в Рыльск и попробовал изготовить динозавра, как у родственника. Эта фигура установлена теперь в городе атомщиков.

«Говорят, что у нас люди плохие, а я так не считаю, — размышляет о жизни Артамонов. — Люди у нас добрые, отзывчивые. У меня двери никогда не закрываются, всё нараспашку. Приходи — любуйся. Здесь же и инструмент лежит порой. И никто никогда ни молотка, ни топора не взял. Ко мне домой экскурсии автобусами ездят. Если школьников куда-то везут организованно, то обязательно заедут. Детям интересно, все смотрят, спрашивают. Вообще, мне жалко детей, не с чем им поиграться. Хочется, чтобы мои скульптуры помогали им в учёбе. Увидят Руслана и Людмилу — может быть, пойдут сказку Пушкина читать. Сейчас вот задумал волшебную печку сделать. А еще есть идея слепить земной шар и на него принцессу посадить. Пусть школьники изучают материки и страны по этой скульптуре. И лозунг напишу: «Россия, вперед!»

Кстати, героев зарубежных мультиков Василий Артамонов не жалует. Сколько раз ему предлагали сделать Шрека — ни в какую. Считает, что нам нужно гордиться и прославлять свое, истинно русское творчество. А рекламировать Америку и Запад русскому художнику не пристало.