Автор из Красноярска стал дипломантом международного литературного конкурса

Постоянный автор « АиФ на Енисее», член Союза российских писателей Марат Валеев стал дипломантом престижного Международного литературного конкурса русскоязычных авторов «Лучшая книга года» -2018 в номинации «Публицистика». С 2009 года он проходит в Берлине.

Творческий успех Марату Хасановичу принес сборник очерков об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и рассказов для детей среднего возраста «Воробышек», изданный при поддержке красноярского представительства Союза российских писателей и в рамках проекта «Писатели Красноярска — в школы» в 2016 году.

«Первый раз «Лучшая книга года» был объявлен в марте 2009-го в Берлине как национальный конкурс, рассчитанный на русскоязычных авторов, проживающих в Германии. Его организатором вплоть до 2014 года выступала Берлинская библиотека современной литературы.

Но со временем «Книга года» вышла за национальные рамки — все больше стало поступать заявок на участие в конкурсе от русскоязычных авторов и из других стран, почему и пришлось признать его международными со всеми вытекающими последствиями. И с 1-го января 2015-го года конкурсную эстафету подхватило Международное сообщество прозаиков, поэтов и публицистов (МСППП) со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне», — рассказывает дипломант Марат Валеев.

В конкурсе 2018 года участвовали мастера пера из 36 стран (России, США, Германии, Франции, Нидерландов, Израиля, Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и других стран). До финишной черты дошли и были удостоены наград 18 обладателей призовых мест и 30 финалистов конкурса в номинациях «Большая проза», «Малая проза», «Публицистика», «Детская литература», «Фантастика», а также 16 обладателей специальных призов.

Марат Валеев не первый из красноярцев, отмеченный на этом конкурсе: в разные годы лауреатом и дипломантом германской «Книги года» становились детская писательница Галина Зеленкина из Зеленогорска и известный красноярский прозаик Александр Астраханцев.

Кстати, Марат Валеев много лет прожил на Севере края — в Эвенкии, где возглавлял редакцию газеты «Эвенкийская жизнь». И кроме газетных статей, писал очерки, рассказы и повести. Журналистика (а в периодической печати работает с 1972 года) и литература стали главным делом и смыслом его жизни. Произведения Марата публиковались более чем в 90 периодических изданиях (газетах, журналах, альманахах) России и ближнего зарубежья, он автор и соавтор более чем двух десятков сборников публицистики и художественной прозы, выходивших в разных регионах РФ. Сейчас Марат Валеев готовит к изданию очередной сборник своих публицистических и прозаических произведений, на этот раз посвященный его работе в малой прессе, которой он отдал свыше тридцати лет своей жизни.