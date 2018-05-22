«Ваше лицо — это чистый лист»: визажистка превратила себя в Мону Лизу

Китайская блогерша Хе Юйхун из города Чунцин в который раз доказывает миру, что макияж — это настоящее искусство. Девушка давно перевоплощается в знаменитостей, чем снискала немалую популярность в соцсетях. Недавно один из фанатов написал ей: «А слабо повторить образ Моны Лизы?», и визажистка ответила. Да так, что собрала 20 миллионов просмотров.

Знакомьтесь, это 26-летняя Хе Юйхун, она визажист «Как только вы поймёте, что ваше лицо — это чистый лист бумаги, то ваши возможности станут безграничны», — любит говорить Хе. Девушка достигла выдающихся успехов в искусстве макияжа. Недавно один из фанатов бросил ей вызов, попросив перевоплотиться в Мону Лизу. «Легко!», — ответила Хе. И принялась за работу. По завершению стало ясно, что эта китаянка достигла впечатляющего уровня мастерства в визаже. Смотрите сами И восхищайтесь Можно попробовать найти 10 отличий от оригинала Видео с процессом перевоплощения в Мону Лизу собрало рекордные 20 миллионов просмотров в китайских соцсетях. После такого шумного успеха талантливая китаянка повторила образ с ещё одной знаменитой картины — «Дамы с горностаем». Также Хе любит превращаться в современных знаменитостей. Тейлор Свифт Селена Гомес Кейт Бланшетт Тильда Суинтон Теперь фанаты с нетерпением ждут следующей работы талантливой визажистки