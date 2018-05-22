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Первый взгляд: Закари Левай в образе Шазама
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Первый взгляд: Закари Левай в образе Шазама 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Закари Левай опубликовал в своем Twitter фото, на котором стоит рядом с постером своего супергероя Шазама. Презентация промо-арта прошла на выставке Licensing Expo в Лас-Вегасе.
Шазам, также известный как Капитан Марвел, это альтер эго 14-летнего мальчика Билли Бэтсона (Эшер Энджел). Произнесся волшебное слово «шазам», Билли превращается в мускулистого красавца с набором первоклассных суперспособностей. Но в теле героя все равно находится ребенок, поэтому он с удовольствием экспериментирует со своими силами, каждый раз открывая что-то новое.
Однако парню придется по-быстрому овладеть всеми необычными навыками, чтобы сразиться с воплощением зла в лице доктора Сивана (Марк Стронг).
«Шазам» выйдет в российский прокат 4 апреля 2019 года.
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