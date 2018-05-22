3 июня в Москве состоится рок-концерт «Семейник» от Kids Rock Fest

Команда Kids Rock Fest уже несколько лет реализует в Москве концепцию семейного отдыха. По воскресеньям в клубах проходят утренники с живыми рок-концертами. Родители получают бодрый заряд рок-н-ролла, а дети могут приобщиться к качественной музыке.

На таких праздниках все выдержано в рок-стиле: блюда из детского меню носят имена знаменитых музыкантов, на мастер-классах вырезают и раскрашивают гитары, а аквагрим повторяет образы Дэвида Боуи и группы Kiss.

В программе: — выступление официального трибьюта GnR — группы JEANS N’ROSES с самыми значимыми хитами «золотой эры» Guns’n’Roses,

танцкласс от студии ONLYdance,

рок-гримерная: прически, аквагрим, тату,

handmade мастер-классы.

Билеты можно приобрести на сайте.

Фото: пресс-служба мероприятия