3 июня в Москве состоится рок-концерт «Семейник» от Kids Rock Fest 

Команда Kids Rock Fest уже несколько лет реализует в Москве концепцию семейного отдыха. По воскресеньям в клубах проходят утренники с живыми рок-концертами. Родители получают бодрый заряд рок-н-ролла, а дети могут приобщиться к качественной музыке.
На таких праздниках все выдержано в рок-стиле: блюда из детского меню носят имена знаменитых музыкантов, на мастер-классах вырезают и раскрашивают гитары, а аквагрим повторяет образы Дэвида Боуи и группы Kiss.
В программе: — выступление официального трибьюта GnR — группы JEANS N’ROSES с самыми значимыми хитами «золотой эры» Guns’n’Roses,
детский трибьют-проект от Рок-школы Вадима Германова,
танцкласс от студии ONLYdance,
рок-гримерная: прически, аквагрим, тату,
handmade мастер-классы.
Билеты можно приобрести на сайте.
Фото: пресс-служба мероприятия