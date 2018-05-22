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3 июня в Москве состоится рок-концерт «Семейник» от Kids Rock Fest
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3 июня в Москве состоится рок-концерт «Семейник» от Kids Rock Fest 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Команда Kids Rock Fest уже несколько лет реализует в Москве концепцию семейного отдыха. По воскресеньям в клубах проходят утренники с живыми рок-концертами. Родители получают бодрый заряд рок-н-ролла, а дети могут приобщиться к качественной музыке.
На таких праздниках все выдержано в рок-стиле: блюда из детского меню носят имена знаменитых музыкантов, на мастер-классах вырезают и раскрашивают гитары, а аквагрим повторяет образы Дэвида Боуи и группы Kiss.
В программе: — выступление официального трибьюта GnR — группы JEANS N’ROSES с самыми значимыми хитами «золотой эры» Guns’n’Roses,
детский трибьют-проект от Рок-школы Вадима Германова,
танцкласс от студии ONLYdance,
рок-гримерная: прически, аквагрим, тату,
handmade мастер-классы.
Билеты можно приобрести на сайте.
Фото: пресс-служба мероприятия
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