В библиотеке на 1-й Хуторской состоялась беседа с подростками «Где провести каникулы»

В рамках работы дискуссионной площадки «Скажи вслух» в детской библиотеке № 40 на 1-й Хуторской улице для учащихся школ Савеловского района организовали беседу «Где провести каникулы». Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— Подросткам порой сложно сориентироваться, где и как провести время. Мы дали ребятам структурированную информацию, собрали самые интересные и яркие события, которые проходят во время каникул, — поделилась Тимчишина.

В конце встречи для гостей провели презентацию и мастер-класс по настольным играм.

Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)