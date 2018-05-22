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В библиотеке на 1-й Хуторской состоялась беседа с подростками «Где провести каникулы»
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В библиотеке на 1-й Хуторской состоялась беседа с подростками «Где провести каникулы» 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В рамках работы дискуссионной площадки «Скажи вслух» в детской библиотеке № 40 на 1-й Хуторской улице для учащихся школ Савеловского района организовали беседу «Где провести каникулы». Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
— Подросткам порой сложно сориентироваться, где и как провести время. Мы дали ребятам структурированную информацию, собрали самые интересные и яркие события, которые проходят во время каникул, — поделилась Тимчишина.
В конце встречи для гостей провели презентацию и мастер-класс по настольным играм.
Адрес библиотеки: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)
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