Ещё
Любой пермяк сможет пройти в карнавальном шествии в День города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Любой пермяк сможет пройти в карнавальном шествии в День города 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Праздничные мероприятия этого дня будут оформлены согласно концепции «Пермь. Без пяти — триста».
Шествие этого года будет приурочено к 295-летию Перми и расскажет о самих жителях города. Зрители увидят шесть колонн или, как их называют организаторы, карнавальных «коробок»: «Пермское яркое», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Пермь индустриальная» и «Калинка-Малинка». Жители Перми смогут стать частью трех из них, выбрав близкую себе тематику — семья, волонтерство и помощь детям. Тем, кто хочет участвовать в семейной колонне, нужно придумать карнавальный образ.
Волонтеры и те, кто их поддерживают и помогают добрым делам, смогут присоединиться к шествию «коробки» «Пермское яркое», символизирующей современную Пермь. Желающим присоединиться к шествию в составе этих двух колонн необходимо позвонить в Агентство социокультурных проектов по телефону 215-37-72, чтобы дать заявку и получить консультацию.
Колонна «Пермь чудесная» объединит пермяков, которые верят в чудеса, и могут помочь детям справиться со смертельно опасными заболеваниями. Эту колонну готовит фонд помощи детям «Дедморозим». Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно оставить заявку на сайте и внести благотворительное пожертвование. К участию в «Перми чудесной» организаторы также приглашают пермские компании и бизнесменов. Условия участия можно узнать по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.
Карнавальное шествие «Пермское яркое» в этом году состоится в вечернее время и начнется с 18:00. Официальный хэштег событий — #ПЕРМЬ295. Узнать последние новости можно в официальной группе «Вконтакте».
59.ru: последние новости
«Думал, что знатоки ответят»: пермяк выиграл в «Что? Где? Когда?» 70 тысяч рублей Бои поэтов, встречи с писателями и шанс быть изданными: в Перми пройдет фестиваль «Компрос» Администрация Перми заплатит 15 тысяч рублей матери девочки, которую покусала бродячая собака
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение