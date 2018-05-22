Любой пермяк сможет пройти в карнавальном шествии в День города

Праздничные мероприятия этого дня будут оформлены согласно концепции «Пермь. Без пяти — триста».

Шествие этого года будет приурочено к 295-летию Перми и расскажет о самих жителях города. Зрители увидят шесть колонн или, как их называют организаторы, карнавальных «коробок»: «Пермское яркое», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Пермь индустриальная» и «Калинка-Малинка». Жители Перми смогут стать частью трех из них, выбрав близкую себе тематику — семья, волонтерство и помощь детям. Тем, кто хочет участвовать в семейной колонне, нужно придумать карнавальный образ.

Волонтеры и те, кто их поддерживают и помогают добрым делам, смогут присоединиться к шествию «коробки» «Пермское яркое», символизирующей современную Пермь. Желающим присоединиться к шествию в составе этих двух колонн необходимо позвонить в Агентство социокультурных проектов по телефону 215-37-72, чтобы дать заявку и получить консультацию.

Колонна «Пермь чудесная» объединит пермяков, которые верят в чудеса, и могут помочь детям справиться со смертельно опасными заболеваниями. Эту колонну готовит фонд помощи детям «Дедморозим». Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно оставить заявку на сайте и внести благотворительное пожертвование. К участию в «Перми чудесной» организаторы также приглашают пермские компании и бизнесменов. Условия участия можно узнать по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

Карнавальное шествие «Пермское яркое» в этом году состоится в вечернее время и начнется с 18:00. Официальный хэштег событий — #ПЕРМЬ295. Узнать последние новости можно в официальной группе «Вконтакте».