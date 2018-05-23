Любой пермяк в День города сможет пройти в карнавальном шествии

В пермской мэрии сообщили о том, что любой житель Перми может в этом году принять участие в карнавальном шествии «Пермское яркое». Для этого ему нужно только отправить заявку.

Карнавальное шествие будет включать в себя шесть карнавальных «коробок»: «Пермское яркое», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Пермь индустриальная», «Калинка-Малинка». Жители Перми смогут стать частью трех из них, выбрав близкую себе тематику: семья, волонтерство, помощь детям.

Тема семьи и семейных ценностей будет представлена в коробке «Пермь семейная». Тем, кому близка волонтерская деятельность, можно присоединиться к шествию коробки «Пермское яркое». Желающим присоединиться к этим двум колоннам, необходимо позвонить в Агентство социокультурных проектов по телефону 215-37-72, чтобы получить консультацию и оставить заявку.

В колонне «Пермь чудесная» пройдут те, кто помогает осуществить мечту детей со смертельно опасными заболеваниями выздороветь и жить. Эту колонну готовит фонд помощи детям «Дедморозим». Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно оставить заявку на сайте и внести благотворительное пожертвование. Условия можно узнать по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

В этом году участники карнавального шествия «Пермское яркое» пройдут по центральным улицам с 18.00.