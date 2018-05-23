Стартовали съемки второго сезона «Улетного экипажа» 

Телеканал СТС и продюсерский центр «ГОРАД» приступили к съемкам нового сезона комедийного сериала «Улетный экипаж», которые пройдут в Санкт-Петербурге.
По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной (Наталья Бардо), Алексей Кулагин (Алексей Чадов) становится частным пилотом поп-звезды Карины. На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который готов не только сменить ненавистного родственника, но и стать соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины.
Продюсерский центр «Горад» / Кинокомпания «ВВП Альянс»
Улетный экипаж
Алексей Чадов (Кулагин): «Герои соперничают и конфликтуют с детства, как это часто бывает в жизни. И в нашем сериале будет продемонстрирован весь эмоциональный спектр таких взаимоотношений — от драк до примирений. И всё это ради одной женщины. Хотя я считаю, что отношения между братьями — это святое, и ни одна девушка не должна вмешиваться в них».
Кстати, на площадке все подмечали внешнее сходство экранных братьев.
«Мне кажется, меня и взяли в сериал потому, что я чуть-чуть похож на Чадова. Вот только нос у меня побольше», — шутил Макар.
Во втором сезоне герой Алексея Чадова обзаведётся не только братом, но и новым шефом — поп-певицей Кариной в исполнении Алёны Савастовой («Диггеры»). К слову, петь предстоит и самому Алексею, который и в жизни не раз удивлял поклонников, записывая собственные треки и снимая клипы. Увлечение экранного партнёра разделяет и Наталья Бардо, которая недавно встретила свое тридцатилетие в караоке-клубе. На счету актрисы сольный альбом и кавер-версия мирового хита Alejandro, которую продюсеры знаменитой Леди Гаги признали лучшей русскоязычной версией.
В новом сезоне авиакомпанию «Восторг Авиа» ожидает пополнение также в лице звезды «Даешь молодежь» Ксении Тепловой, ставшей стюардессой-провинциалкой, и популярного актёра Владимира Сычева, который воплотит на экране образ неуверенного в себе начальника авиакомпании «Восторг Авиа».
Продюсерский центр «Горад» / Кинокомпания «ВВП Альянс»
Улетный экипаж
Большая часть съёмок второго сезона вновь пройдёт в аэропорту Пулково, также в кадр попадут питерские рестораны, загородные дома и Выборгский замок, где, по сценарию, состоится рыцарский турнир с участием главных героев.