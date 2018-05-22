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Жираф-убийца оказался рецидивистом
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Жираф-убийца оказался рецидивистом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Студентка нью-йорского университета Миньчжи Лю (Minzhi Liu) заявила, что убивший режиссера Карлоса Карвальо жираф Джеральд напал на нее несколькими месяцами ранее. Об этом сообщило издание The Sun.
Девушка призналась, что увидела Джеральда, когда выходила с друзьями из ресторана, где они праздновали окончание месячной стажировки в ЮАР. Она объяснила, что приняла поведение приблизившегося к ней жирафа за желание поиграть, но животное, на самом деле, прицеливалось а затем ударило ее головой по лицу. «Я потеряла сознание, а когда очнулась, почувствовала во рту кровь. Я и не знала, что жирафы могут быть жестокими», — рассказала Лю.
После этого студентка была вынуждена два месяца лечиться от сотрясения мозга, провалов в памяти, сильных ушибов щеки и головы, а также восстанавливать сломанный зуб и зашивать разорванную десну.
Марк Теннант, гид с 30-летний стажем, отметил, что девушка была на волосок от смерти. «Если бы Джеральд ударил ее на несколько миллиметров выше над виском, он бы разбил ей череп и убил на месте». Также он добавил, что жирафы очень опасные животные и способны убить льва ударом головы.
В начале мая сообщалось о гибели режиссера фильмов о дикой природе Карлоса Карвальо. Жираф Джеральд ударил его головой и прибил насмерть.
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