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Национальная кухня, казаки и «Безопасное колесо»: День России Архангельск отметит сразу на трех площадках
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Национальная кухня, казаки и «Безопасное колесо»: День России Архангельск отметит сразу на трех площадках 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Под праздничные мероприятия 12 июня город выделил сразу три площадки: Красная Пристань, площади Мира и Ленина. Изюминкой праздника станет совместное выступление Северного русского народного хора и казачьего ансамбля «Ставрополье», акцентировали внимание в правительстве области, где сегодня обсуждалась праздничная программа.
— Центром празднования станет Красная пристань, где развернутся этнокультурные и спортивные площадки, выставка национальных костюмов и фестиваль кухонь «Многонациональное Поморье». Ремесленники представят своё творчество в «Городе мастеров», а для самых маленьких будут работать игровые зоны, — пояснили в пресс-службе правительства.
Праздничные гуляния откроются в 12 часов, начнутся они с концерта и подведения итогов X Северного межнационального форума.
На большой сцене с 16 часов стартует концертная программа «Ты так красива, Россия».
В этот же день на площади Мира будет проходить «Фестиваль безопасности», где выставят спасательную технику и организуют различные интерактивные площадки: «Безопасное колесо», «Юные пожарные и спасатели», «Безопасность на воде». Здесь же состоится традиционная церемония вручения паспортов юным гражданам России.
На площади Ленина откроются площадки для сдачи нормативов ГТО.
Ждут горожан в течение дня и сюрпризы — например, молодёжный флешмоб. Информация о месте и времени его проведения уточняется. Подробная программа празднований будет опубликована в ближайшее время.
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