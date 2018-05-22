Рекламный ход обернулся иском: «дочь Штирлица» решила засудить пивоваров

Анна Тихонова , дочь советского и российского актера Вячеслава Тихонова , хочет засудить пивоваренную компанию. Предприимчивый производитель без разрешения назвал свой продукт «Штирлиц» и использовал на этикетке его кадриз фильма «17 мгновений весны».

Советский разведчик в форме СС тоскливым взглядом смотрит на кружку пенного. Этикетка с незатейливым шрифтом и простым дизайном. Само пиво недорогое — отпускная цена напитка около 100 рублей за литр.

Видимо, чтобы хоть как-то выделить его из сотен других подобных «марок» пива производитель решил сыграть на народной любви к культовой киноленте. Маркетинговый ход, который, как казалось предпринимателю, не будет стоить ему ни копейки — кроме затрат на дизайнера, в итоге может сделать его пиво «золотым».

По словам юриста Сергея Воронова, представляющего интересы Анны Тихоновой, дочь актера будет требовать от пивоваров миллион рублей. «Это компенсация морального вреда. Никакого права производитель не имел брать фотографию покойного Вячеслав Васильевича и помещать ее на продукт совершенно сомнительного качества, не спросив при этом разрешения у родственников», — заявил Сергей Воронов

Использование имени любимых народом киногероев весьма распространено. Фотографию своего отца Анна Тихонова встречает постоянно: и на вывесках автосервисов, и на пивных бутылках, и даже на вениках для бани. Поэтому она решила больше не мириться с тем, что люди наживаются на ее семье.

Папа был бы очень удивлен и наверняка бы расстроился, что его лицо «украшает» такой вот товар. Вообще с этим нужно что-то делать, очень обидно, что великие люди совершенно никак не защищены от спекуляций на своем честном имени

Анна Тихонова

Юрист отметил, что моральный вред российские суды компенсируют крайне неохотно. Поэтому шансов у Анны Тихоновой наказать пивоваров не так уж много. А вот Ольга Семенова , обладательница исключительных прав на товарный знак «Штирлиц», младшая дочь Юлиана Семенова, который придумал персонажа, скорее всего процесс выиграет. Сумма ее иска — пять миллионов рублей.

Один процесс она уже выиграла. В 2013 году арбитражный суд Москвы запретил сети московских ресторанов использовать названия «Штирлиц» и «Stirlitz».

В иске говорилось, что эти словесные обозначения имеют «сходства до степени смешения с товарным знаком истца, незаконно используются в их дизайне и оформлении внутреннего интерьера, росписи стен».

Ведь очевидна ассоциация у потребителя «ШтирБирЛица» со Штирлицем. Примерно также поступают производители всяких кроссовок Абибас или Рейбок. Добавляют пару букв и «косят» под товарный знак

Сергей Воронов

Однако владельцы пивных баров нашли довольно оригинальный выход из ситуации. Он добавили в название английское слово «beer». И переименовали свою сеть в «ШтирБирЛиц». Сергей Воронов, адвокат Ольги Семеновой убежден, что в такой уловке есть прямое нарушение закона. Юрист напомнил, что смешение товарного знака, незначительные его видоизменения должны пресекаться и наказываться по закону.