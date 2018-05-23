Ещё
В конце мая Тель-Авиве пройдут фестивали еды и коктейлей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В конце мая Тель-Авиве пройдут фестивали еды и коктейлей 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Тель-Авиве впервые пройдет «коктейльная неделя», а гастрономический фестиваль «Eat Tel Aviv» возвращается в парк Чарльза Клора, сообщает Министерство туризма Израиля.
В зажигательной неделе коктейлей, которая пройдет с 27 мая по 2 июня, примут участие более тридцати самых известных баров города. Попробовать что-то новое или наоборот давно знакомое можно будет по единой цене: 25 шекелей (около 7 USD). Pop-up бары будут установлены по всему городу, предлагая оригинальный состав и подачу коктейлей.
Для участия в фестивале можно будет приобрести онлайн билеты, дающие право посещения баров. Центром притяжения станет Bombay Garden на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива. Кроме того, планируется проведение тематических мероприятий, семинаров и вечеринок в рамках фестиваля.
С 29 мая на три дня парк Чарльза Клора в Тель-Авиве превратится в городской фудмаркет. Все желающие смогут не только продегустировать уличную еду из ярких фудтраков и продегустировать свежеприготовленные фирменные блюда от признанных шеф-поваров, но и послушать выступления местных музыкальных коллективов.
РИА Новости: последние новости
В Крыму ребенка из воровавшей электроэнергию семьи ударило током Ученики "Золотого сечения" представили проект развития Свердловской области Беременную женщину доставили на вертолете в перинатальный центр Балашихи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает смерть Листьева78
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение