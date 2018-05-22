Группа «Чайф» выступит в глухой деревне, чтобы собрать деньги на строительство общественного центра

Группа «Чайф» даст летний концерт в деревне Малый Турыш. Таким образом уральские музыканты решили поддержать проект Гузели Санжаповой, которая после запуска производства мёда решила построить в глухой деревне общественный центр.

Как рассказала Е1.RU Гузель, концерт пройдет 1 августа. Музыканты выступят бесплатно. При этом, чтобы попасть на концерт, зрителям придется купить билет.

— Концерт пройдет прямо в поле на фоне стройки общественного центра, — уточнила Е1.RU Гузель Санжапова. — Администрация района нам предоставила поддержку и сцену.

Продажа билетов уже запущена через краудфандинговую платформу. Обычный билет на концерт стоит 1000 рублей. Тем, кто хочет поехать на концерт в деревню на одном автобусе с группой «Чайф», придется выложить 15 тысяч рублей.

Отметим, что Гузель познакомилась с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным на вручении Народной премии Е1.RU.

Гузель Санжапова стала известна всей России после того, как в деревне Малый Турыш сумела наладить изготовление сладких ложечек, леденцов и крем-меда с ягодами и травами.

В 2017 году в деревне появились еще три новинки: беседка, оборудованная скважина с питьевой водой и контейнерная площадка для мусора. Все это Гузель сделала на деньги президентского гранта — 3 миллиона рублей. Часть средств также ушла на то, чтобы принять волонтеров.

Гузель также не оставляет планов построить карамельную фабрику.