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Группа «Чайф» выступит в глухой деревне, чтобы собрать деньги на строительство общественного центра
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Группа «Чайф» выступит в глухой деревне, чтобы собрать деньги на строительство общественного центра 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Группа «Чайф» даст летний концерт в деревне Малый Турыш. Таким образом уральские музыканты решили поддержать проект Гузели Санжаповой, которая после запуска производства мёда решила построить в глухой деревне общественный центр.
Как рассказала Е1.RU Гузель, концерт пройдет 1 августа. Музыканты выступят бесплатно. При этом, чтобы попасть на концерт, зрителям придется купить билет.
— Концерт пройдет прямо в поле на фоне стройки общественного центра, — уточнила Е1.RU Гузель Санжапова. — Администрация района нам предоставила поддержку и сцену.
Продажа билетов уже запущена через краудфандинговую платформу. Обычный билет на концерт стоит 1000 рублей. Тем, кто хочет поехать на концерт в деревню на одном автобусе с группой «Чайф», придется выложить 15 тысяч рублей.
Отметим, что Гузель познакомилась с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным на вручении Народной премии Е1.RU.
Гузель Санжапова стала известна всей России после того, как в деревне Малый Турыш сумела наладить изготовление сладких ложечек, леденцов и крем-меда с ягодами и травами.
В 2017 году в деревне появились еще три новинки: беседка, оборудованная скважина с питьевой водой и контейнерная площадка для мусора. Все это Гузель сделала на деньги президентского гранта — 3 миллиона рублей. Часть средств также ушла на то, чтобы принять волонтеров.
Гузель также не оставляет планов построить карамельную фабрику.
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