Чубакка сфотографировался с тремя хоббитами на память, но что-то пошло не так

Финский актер Йонас Суотамо, сыгравший Чубакку в фильмах «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» встретился актерами, исполнявшими роль хоббитов в трилогии «Властелин колец».

Чтобы оставить приятные воспоминания о встрече, актеры сделали совместную фотографию, которую потом выложил у себя в твиттере Суотамо. Пользователи не могли не заметить, что в фотографии что-то не так. Снимок, конечно же, тут же спровоцировал множество шуток.

@JoonasSuotamo

На фотографии запечатлены Суотамо с Элайджей Вудом, Шоном Эстином и Билли Бойдом на поп-культурном фестивале Wizard World в Филадельфии. Помимо карьеры в кино Суотамо играет в баскетбол, и его рост достигает 211 сантиметров.

Сам актер также заметил, что он слишком большой для совместных фотографий.

I’m tall. Too tall to be in photos.

— Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) 20 мая 2018 г.

«Я высокий. Слишком высокий для фотографий».

Несмотря на это, исполнители хоббитов посчитали снимок довольно удачным и написали свои шутливые комментарии по поводу встречи.

Chewbacca’s pits smell real good. @WizardWorld #WizardWorldPhilly #Chewbacca #goodhygiene https://t.co/recb4e8TXx

— Billy Boyd (@BillyBoydActor) 20 мая 2018 г.

«Подмышки Чубакки очень хорошо пахнут #хорошаягигиена».

Chewie can see Endor from up there.

— Elijah Wood (@elijahwood) 20 мая 2018 г.

«Чубакка может видеть Эндор (вымышленный космический объект из вселенной «Звездных войн») с такой высоты».

Многие пользователи выдвинули теорию, что в неудачном снимке виноват только фотограф.

The photographer must have been a stormtrooper.

— Catie (@meow_mix) 20 мая 2018 г.

«Фотографом, скорее всего, был штурмовиком».

Но нашлись и те, кто смог исправить ситуацию благодаря мастерству фотошопа.

Fixed it. pic.twitter.com/FGe1KV5Fcf

— Laura, Social Media Participant (@lsirikul) 20 мая 2018 г.

«Исправила!».

For good measure… pic.twitter.com/5wTEcx4JsU

— Laura, Social Media Participant (@lsirikul) 20 мая 2018 г.

«Так еще лучше!».