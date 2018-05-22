Праздник народных ремесел. Троица

Если праздник Троицы у дверей стоит — значит, пора в путь-дорогу собираться, в Суздаль отправляться. Эту истину знают далеко за пределами владимирской земли. 33-й год подряд город-музей принимает мастеров, рукодельниц и всех любителей рукотворной красоты со всех уголков России на Праздник народных ремесел в Музее деревянного зодчества (27 мая; с 11:00 до 15:00).

Гончары и вышивальщицы, резчики по дереву и ткачихи — кого только не увидишь на Троицу в Суздале. … Кружится гончарный круг и рождается из глины кувшин. Лоза сплетается в кружевную корзинку, пучок соломки превращается в веселую куклу… Душа радуется, когда смотришь, как мастер творит! Тут же можно и самому народному ремеслу поучиться. Свои изделия покажут почти 100 мастеров из Костромской, Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Ярославской, Калужской областей и даже из Белоруссии.

Лучшие танцевальные и хоровые коллективы владимирской земли будут славить Троицу в Музее деревянного зодчества, среди которых — «Надея», фольклорный ансамбль из Ковровской детской музыкальной школы, хор «Суздалянка» из Суздаля. Пожалуют гости и из столицы — творческие коллективы кафедры русского народно-певческого искусства Московского Государственного института культуры.

Много народных традиций связано с праздником Троицы. Героиня народных гуляний — березка белоствольная. Как и в старые добрые времена, девицы-красавицы принарядятся в яркие сарафаны да станут березку «завивать», хороводы водить, зеленую именинницу славить. Апофеозом праздничной программы станет исполнение древнего девичьего хоровода Владимирской губернии — «вождение колоска». Как и много веков назад по дорожке из скрещенных рук пройдет к ниве маленькая, нарядно одетая девочка. Сорвет она на поле колосок, чтобы возложить его к ступеням храма… Так наши предки «загадывали» добрый урожай.

Завершится праздник ещё одним старинным обрядом — «проводами березки». Шествие протянется от главной сцены музея до реки Каменки. И воды реки примут березку…

А на память о веселом Празднике народных ремесел увезем из Суздаля сувениры — авторские изделия: глиняный горшок или тканый половик, расписной платок или оригинальную брошку, изделия из бересты или соломки, дизайнерскую одежду в славянском стиле или ажурную корзину из лозы. Чего душа пожелает и кошелёк позволит.