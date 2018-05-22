На Гоголевском бульваре открылась выставка конкурса «Я живу в России»

Руководство Союза журналистов чествовало победителей в трех номинациях: печатные работы, фоторепортажи и видеосюжеты. Естественно, на выставке представлены только фотоработы. Сразу бросается в глаза сюжет из 8 фотографий под общим названием «Русская Арктика» Сергея Русанова , который работает и в зале: фотографирует реакцию посетителей на работы.

— Наконец сбылась моя давняя мечта — пожить в одном из посёлков Ямала, в семье оленеводов Сергея и Яны Кондыгиных, — рассказывает Сергей Русанов. — И меня поразил быт. Они живут как и их предки — в юрте, работают в совхозе, который специализируется на разведении оленей. Сейчас их уже пять тысяч. А быт семьи с тех давних пор практически не изменился. Появился только дизель для производства электричества и еще несколько новшеств для быта.

Фотограф с умилением рассказывает об укладе жизни. Но еще эффектней его рассказ иллюстрируют фотографии.

— Они не постановочные, — утверждает Русанов. — Кондыгины даже не обращали на меня внимание, я только ловил моменты.

Сергея Русанова поздравляют коллеги, а организаторы вручают диплом и приз.

— Этот конкурс уникальный, — отмечает председатель оргкомитета и секретарь Союза журналистов Ашот Джазоян . — Всех участников объединяет любовь к простому человеку. Этот конкурс мы задумали девять месяцев назад, чтобы обратить внимание на простых людей, на которых держится наша страна.

И на конкурс вместе с победителями пригласили героев материалов. Например победительница конкурса Марина Шацкая из Астрахани получила приз за очерк о сапожнике Ильдаре Фахретдинове «Рыбных дел сапожный мастер». Этот уникальный человек делает не просто обувь, а настоящие произведения искусства из необычного материала: из рыбы. Сапожник достает из сумки сапог желтого цвета, сделанный из щуки.

— Это «Емелина мечта», — поясняет Ильдар Фахретдинов и специально показывает нос сапога, украшенный рыбьими глазами.

В зале в это время щелкают камеры. Простой сапожник из Астрахани стал настоящим героем дня.

А вот Ольга Клименко получила диплом за видеосюжет об акушерке с 42-летним стажем — каждый второй житель маленького провинциального городка появился на свет, благодаря ее профессионализму.

— Когда мы объявили конкурс, то радовались, что в неделю поступало по одной работе, — рассказывает координатор конкурса «Я живу в России» Наталья Подлыжняк. — А потом в день стало поступать по 5-6 работ. А в итоге в состязании приняло участие более 500 человек.

Жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать по три победителя в трех номинациях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Хочу поблагодарить организаторов конкурса, что организовали такой интересный проект и всех участников. Работы выставлены конечно уникальные: это счастье — поймать такие кадры.