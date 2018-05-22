Ещё
Непривлекательная: Лена Хиди без мейка и с шухером на голове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Непривлекательная: Лена Хиди без мейка и с шухером на голове 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Актриса, сыгравшая великолепную Серсею в «Игре престолов», приняла участие в реалити-шоу про выживание в диких условиях и не побоялась выложить кадры со съемок, которые бросают тень на ее репутацию секс-символа.
Реалити-шоу «Звездное выживание с Беаром Гриллсом» существует с 2014 года, и за это время британский путешественник успел познакомить с миром дикой природы множество знаменитостей. Одним из последних его напарников в отчаянном путешествии стала исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лена Хиди. Об этом первой сообщила сама актриса, выложив кадры со съемок шоу в Instagram. Судя по этим фотографиям, на проекте Лене пришлось несладко: палящее солнце, дикие ветра, километровые заплывы и все это — без дублеров!
Тогда и сейчас: как иконы стиля выглядели 15 лет назад
Выложив совместные снимки в своем Instagram, Беар Гриллс подчеркнул, что Лена отлично справилась со всеми трудностями. Путешественник назвал Лену «веселой и абсолютно бесстрашной». Кстати, актриса и правда, судя по всему, ничего не боится, даже утратить свою славу секс-символа. Иначе, разве стала бы она выкладывать снимки, на которых красавица Серсея лишь угадывается… Волосы актрисы постоянно всклокочены, лицо перекошено под натиском эмоций, а одежда выглядит так, будто звезда не переодевалась несколько недель.
Конечно, красоткой Лену Хиди на этих снимках не назовешь, зато можно точно сказать, что она на них настоящая, с живыми чувствами и эмоциями. Наверное, именно благодаря этой искренности актриса и не утрачивает свою популярность, хотя равным счетом ничего не делает для ее поддержания. Более того, Лена нарочно заполняет свой Instagram смешными и совершенно не сексуальными снимками, чтобы доказать — к славе секс-символа она не привязана.
Кстати, недавно заставила о себе говорить и еще одна звезда «Игры престолов» — Эмилия Кларк. Правда, если Хиди сделала все для того, чтобы поставить под удар свою славу главной красавицы сериала, Кларк, напротив, решила преуспеть в деле приближения статуса секс-символа. Она сильно похудела, вот только вид новых форм, к сожалению, впечатлил далеко не всех ее фолловеров.
Разве можно узнать во взъерошенной актрисе Серсею Ланнистер?
Чем Кейт оскорбила на свадьбе Меган Маркл
Голое селфи Леси Никитюк: хейтеры не нашли к чему придраться
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Читаем Пушкина вместе! Собираем стихи великого поэта Актриса «Деффчонок» на ТНТ перепела Pink Катя Лель перекрасила волосы в экстремальный цвет ради клипа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение