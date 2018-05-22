Непривлекательная: Лена Хиди без мейка и с шухером на голове

Актриса, сыгравшая великолепную Серсею в «Игре престолов», приняла участие в реалити-шоу про выживание в диких условиях и не побоялась выложить кадры со съемок, которые бросают тень на ее репутацию секс-символа.

Реалити-шоу «Звездное выживание с Беаром Гриллсом» существует с 2014 года, и за это время британский путешественник успел познакомить с миром дикой природы множество знаменитостей. Одним из последних его напарников в отчаянном путешествии стала исполнительница роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов» Лена Хиди . Об этом первой сообщила сама актриса, выложив кадры со съемок шоу в Instagram. Судя по этим фотографиям, на проекте Лене пришлось несладко: палящее солнце, дикие ветра, километровые заплывы и все это — без дублеров!

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Выложив совместные снимки в своем Instagram, Беар Гриллс подчеркнул, что Лена отлично справилась со всеми трудностями. Путешественник назвал Лену «веселой и абсолютно бесстрашной». Кстати, актриса и правда, судя по всему, ничего не боится, даже утратить свою славу секс-символа. Иначе, разве стала бы она выкладывать снимки, на которых красавица Серсея лишь угадывается… Волосы актрисы постоянно всклокочены, лицо перекошено под натиском эмоций, а одежда выглядит так, будто звезда не переодевалась несколько недель.

Конечно, красоткой Лену Хиди на этих снимках не назовешь, зато можно точно сказать, что она на них настоящая, с живыми чувствами и эмоциями. Наверное, именно благодаря этой искренности актриса и не утрачивает свою популярность, хотя равным счетом ничего не делает для ее поддержания. Более того, Лена нарочно заполняет свой Instagram смешными и совершенно не сексуальными снимками, чтобы доказать — к славе секс-символа она не привязана.

Кстати, недавно заставила о себе говорить и еще одна звезда «Игры престолов» — Эмилия Кларк . Правда, если Хиди сделала все для того, чтобы поставить под удар свою славу главной красавицы сериала, Кларк, напротив, решила преуспеть в деле приближения статуса секс-символа. Она сильно похудела, вот только вид новых форм, к сожалению, впечатлил далеко не всех ее фолловеров.

Разве можно узнать во взъерошенной актрисе Серсею Ланнистер?

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