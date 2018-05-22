Правительство Венгрии передаст рояль Богани Московской консерватории

Музыкантам и слушателям Московской государственной консерватории им. П. Чайковского дадут возможность познакомиться со звучанием рояля Богани. Уникальный инструмент привезут минимум на год. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

«28 мая в Московской консерватории состоится торжественная церемония передачи рояля Богани Московской консерватории. Звучание, способное соперничать с роялями ведущих марок, важные новшества, касающиеся механики фортепиано, особенно использование углепластика в качестве материала для изготовления резонансной деки, и не в последнюю очередь современный дизайн рояля делают этот инструмент единственным в своем роде», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рояль Богани — совершенно новый тип рояля, разработанный известным венгерским пианистом Гергеем Богани совместно с группой специалистов. Презентация инструмента состоялась в январе 2015 г. в Будапеште.

«Желая дать возможность музыкантам и слушателям познакомиться с уникальным роялем, венгерское правительство решило приобрести рояли Богани и разместить их в зарубежных учреждениях. Так, в декабре 2017 г. один из роялей был передан Культурному центру Musiikkitalo в Хельсинки по случаю 100-летия независимости Финляндии. Второй рояль будет размещен в Московской консерватории», — отмечается в материале.