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Правительство Венгрии передаст рояль Богани Московской консерватории
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Правительство Венгрии передаст рояль Богани Московской консерватории 

Агентство «Москва» 1 час назад
Музыкантам и слушателям Московской государственной консерватории им. П. Чайковского дадут возможность познакомиться со звучанием рояля Богани. Уникальный инструмент привезут минимум на год. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.
«28 мая в Московской консерватории состоится торжественная церемония передачи рояля Богани Московской консерватории. Звучание, способное соперничать с роялями ведущих марок, важные новшества, касающиеся механики фортепиано, особенно использование углепластика в качестве материала для изготовления резонансной деки, и не в последнюю очередь современный дизайн рояля делают этот инструмент единственным в своем роде», — говорится в сообщении.
Как уточняется, рояль Богани — совершенно новый тип рояля, разработанный известным венгерским пианистом Гергеем Богани совместно с группой специалистов. Презентация инструмента состоялась в январе 2015 г. в Будапеште.
«Желая дать возможность музыкантам и слушателям познакомиться с уникальным роялем, венгерское правительство решило приобрести рояли Богани и разместить их в зарубежных учреждениях. Так, в декабре 2017 г. один из роялей был передан Культурному центру Musiikkitalo в Хельсинки по случаю 100-летия независимости Финляндии. Второй рояль будет размещен в Московской консерватории», — отмечается в материале.
Как уточнили Агентству городских новостей «Москва» в Венгерском культурном центре, рояль будет предоставлен консерватории минимум на год.
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