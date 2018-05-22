В ФОК «Малино» состоится первенство Зеленограда по настольному теннису

2 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Малино» (корп. 860), расположенном в районе Старое Крюково, пройдет открытый чемпионат Зеленограда по настольному теннису, посвященный Дню защиты детей.

Как сообщает сайт Центра физической культуры и спорта ЗелАО, участниками соревнований станут мальчики и девочки, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, не старше 17 лет, из Зеленограда и Московской области. Они будут выступать в двух возрастных категориях: 2006 года рождения и моложе и 2005 года рождения и старше.

Начало соревнований в 11.00, регистрация — с 10.00 до 10.50.