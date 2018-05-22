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Про творчество Софьи Прокофьевой поговорили на Жигулевской
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Про творчество Софьи Прокофьевой поговорили на Жигулевской 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
К 90-летнему юбилею Софьи Прокофьевой — автора многих известных и любимых произведений, адресованных юным читателям, в библиотеке № 112 на Жигулевской была проведена тематическая литературная программа.
— Ребята совершили удивительное путешествие в мир книг детской писательницы, в ходе которого заглянули на прием к чудесному доктору из сказки «Приключения желтого чемоданчика». Дети узнали, что находится внутри его волшебного саквояжа, проверили действенность зеленых пилюль от грусти и лени, повеселили Кота в сапогах с помощью веселой викторины «Кошки-мышки» и совершили экскурсию по библиотеке, — рассказал сотрудник учреждения.
В конце мероприятия все желающие смогли взять по абонементу книги Софьи Прокофьевой. (вт)
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