Про творчество Софьи Прокофьевой поговорили на Жигулевской

К 90-летнему юбилею Софьи Прокофьевой — автора многих известных и любимых произведений, адресованных юным читателям, в библиотеке № 112 на Жигулевской была проведена тематическая литературная программа.

— Ребята совершили удивительное путешествие в мир книг детской писательницы, в ходе которого заглянули на прием к чудесному доктору из сказки «Приключения желтого чемоданчика». Дети узнали, что находится внутри его волшебного саквояжа, проверили действенность зеленых пилюль от грусти и лени, повеселили Кота в сапогах с помощью веселой викторины «Кошки-мышки» и совершили экскурсию по библиотеке, — рассказал сотрудник учреждения.

В конце мероприятия все желающие смогли взять по абонементу книги Софьи Прокофьевой. (вт)