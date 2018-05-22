В Москве учредили ежегодные премии для поощрения инвалидов

Столичные власти во вторник учредили премии мэра Москвы имени Николая Островского , которые будут ежегодно присуждать инвалидам и их коллективам, добившимся выдающихся успехов в различных областях науки, спорта, творчества и других сферах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Цель учреждения премий — привлечение внимания к достижениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые сумели преодолеть все трудности, живут полной жизнью и стали успешными в разных сферах деятельности. Кроме того, учреждение премий позволит дополнительно привлечь внимание деятелей культуры и искусства, педагогов к оказанию помощи инвалидам, включая их интеграцию в общество», — говорится в сообщении.

Размер премий составит 150 тысяч рублей. Порядок выдвижения и отбора кандидатов, а также состав и регламент работы конкурсной комиссии определяет департамент культуры города Москвы. Премии планируется вручать в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.

Всего учреждено 10 номинаций. Премией имени Николая Островского будут поощрять выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды. Также предусмотрены номинации: за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности; за популяризацию здорового образа жизни.

Кроме того, премии будут вручать за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского; за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений; за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства; за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений. Премий в этих номинациях могут быть удостоены и другие граждане (коллективы), внесшие значительный вклад в интеграцию и реабилитацию инвалидов.

Премия учреждена в память о писателе, авторе легендарного романа «Как закалялась сталь» Николае Островском (1904-1936), который создавал свои произведения, будучи абсолютно неподвижным, слепым.