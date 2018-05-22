Ещё
В Москве учредили ежегодные премии для поощрения инвалидов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Москве учредили ежегодные премии для поощрения инвалидов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные власти во вторник учредили премии мэра Москвы имени Николая Островского, которые будут ежегодно присуждать инвалидам и их коллективам, добившимся выдающихся успехов в различных областях науки, спорта, творчества и других сферах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Цель учреждения премий — привлечение внимания к достижениям лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые сумели преодолеть все трудности, живут полной жизнью и стали успешными в разных сферах деятельности. Кроме того, учреждение премий позволит дополнительно привлечь внимание деятелей культуры и искусства, педагогов к оказанию помощи инвалидам, включая их интеграцию в общество», — говорится в сообщении.
Размер премий составит 150 тысяч рублей. Порядок выдвижения и отбора кандидатов, а также состав и регламент работы конкурсной комиссии определяет департамент культуры города Москвы. Премии планируется вручать в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.
Всего учреждено 10 номинаций. Премией имени Николая Островского будут поощрять выдающиеся достижения в изобразительном искусстве, исполнительском искусстве, в литературе и публицистике, в области дизайна и моды. Также предусмотрены номинации: за стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности; за популяризацию здорового образа жизни.
Кроме того, премии будут вручать за популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского; за активную деятельность в области организации совместного отдыха детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в среде сверстников, не имеющих таких ограничений; за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства; за активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений. Премий в этих номинациях могут быть удостоены и другие граждане (коллективы), внесшие значительный вклад в интеграцию и реабилитацию инвалидов.
Премия учреждена в память о писателе, авторе легендарного романа «Как закалялась сталь» Николае Островском (1904-1936), который создавал свои произведения, будучи абсолютно неподвижным, слепым.
РИАМО: последние новости
Книжный фестиваль «Красная площадь» откроется в Москве 31 мая Праздник «Сабантуй» пройдет в Сергиевом Посаде с 19 мая Приставы Подмосковья взыскали с должников‑алиментщиков более 237 млн руб с начала года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»4
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение