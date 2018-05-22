Более 1,6 тыс. человек обратились в медицинские организации Москвы из-за укусов клещей с 14 по 20 мая

Почти 1,6 тыс. человек обратились в столичные медицинские организации из-за укусов клещей с 14 по 20 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По данным оперативного мониторинга на 20 неделе 2018 г. в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратилось 1 тыс. 635 человек, чему способствовал массовый выезд населения на природу и повышение активности клещей в связи с установившейся жаркой погодой на прошедшей неделе. Тем не менее обращаемость пострадавших в медицинские организации по поводу укусов клещей не превышает среднемноголетних значений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, присасывание клещей происходило на территориях Московской области, в ряде областей РФ (Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Ярославской и других), а также в других странах (Австрия, Англия, Белоруссия, Болгария, Германия, Украина, Чехия).

«С начала сезона активности клещей в 2018 г. в Москве зарегистрировано 15 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, присасывание клещей произошло на территории Московской, Владимирской, Калужской и Саратовской областей, Мордовии и Дагестана, в Болгарии. Зарегистрировано два завозных случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Присасывание клещей произошло во время туристической поездки в Таиланде, а также на территории озера Байкал. Заболевшие профилактических прививок против клещевого вирусного энцефалита не получали», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по Москве с 15 марта 2018 г. проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях, зонах отдыха и городских кладбищах. С начала сезона активности клещей в Москве обработано более 703 га территорий, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также добавляется, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 17 тыс. 229 человек, из них — 5 тыс. 444 ребенка, за 20 неделю мониторинга привит 2 тыс. 581 человек, из них 1 тыс. 13 детей, резюмировали в ведомстве.