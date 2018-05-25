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Департамент природопользования: Мосприрода не применяет химикаты для борьбы с клещами в столице
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Департамент природопользования: Мосприрода не применяет химикаты для борьбы с клещами в столице 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: РИАМО
Борьба с клещами на природных территориях Москвы не угрожает экологии и не представляет опасности для животных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Применение химических препаратов может привести к массовой гибели диких и домашних животных вследствие отравления. Мосприрода использует экологические меры борьбы с клещами: уборку валежника и захламленности, стрижку и обрезку кустарников, выкашивание травостоя вдоль дорожно-тропиночной сети и другие, рекомендованные способы», — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что проведение акарицидной (противоклещевой) обработки на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещено в соответствии с законом.
В пресс-службе также напомнили о необходимости соблюдать меры личной безопасности при прогулках на природе. «Необходимо одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Даже в жаркую погоду, по возможности, стоит закрыть все открытые участки тела», — отмечается в сообщении.
В случае укуса клеща следует немедленно обращаться в ближайший травмпункт города Москвы, добавили в пресс-службе.
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