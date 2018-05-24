Ещё
Железные дороги станут главной темой российского павильона на Венецианской архитектурной выставке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Железные дороги станут главной темой российского павильона на Венецианской архитектурной выставке 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
На этой неделе в Венеции открывается 16 Международная архитектурная биеннале. Тема этого года — Свободное пространство. Известно, что российским мотивом в национальном павильоне станут железные дороги.
Российский павильон на нынешней биеннале, волей комиссара Семена Михайловского, превратился в «станцию Россия». Дизайн интерьеров не обошёлся без рельсов, символизирующих железные дороги, в качестве музыкального сопровождения «Попутная песня» Михаила Глинки. Понять, что такое наша страна с её бескрайними просторами, невозможно, не проехав на поезде из Москвы, хотя бы до Урала.
Экспозиция разделена на две части. Серьёзную, о ремесле, об архитектуре, о проектах вокзалов. И более лёгкую развлекательную, которая привлечёт широкого зрителя. Особенно гости оценили видео Даниила Зинченко. Художник семь дней добирался до Владивостока и снимал виды из окна железнодорожного вагона.
"Мне кажется, идея экспозиции очень хороша, большая великая Россия, которую охватывает сеть железных дорог, интересная архитектура вокзалов", — отметила Тициана Дачилле, ректор Академии художеств Италии.
Зал, посвящённый серьёзной архитектуре, включает массу изображений. Проекты вокзалов-близнецов Николаевской железной дороги в Москве и Петербурге, фотографии деревянных скромных станций и мощных вокзалов-дворцов. Вокзал Павловска был конечной станцией первой железной дороги России, но был разрушен во время войны. Его макет высится на постаменте символизирующем корни. Отсюда все началось. Но главное — это современные проекты. Николай Шумаков работает над скоростной магистралью, которая свяжет Москву и Казань.
Проект Никиты Явейна уже успешно реализован. Это железнодорожный вокзал в Сочи, возведённый к Олимпиаде. По сути, эпохальный проект, даже макет производит сильное впечатление. Предварительно высчитывали мощность и направление пассажиропотоков, вокзал в плане напомнил крыло огромной птицы.
На первом этаже — инсталляции, как повод пофилософствовать. Чемоданы, сейфы советского времени. Проехаться по Трансибу, эта идея прельщала великих. Дэвид Боуи развлекся таким образом. Александр Солженицын, возвращаясь в Россию через Дальний Восток показал, что он принимает и понимает всю страну. Молодые урбанисты предлагают варианты развития площади Трёх вокзалов в Москве. Но это, скорее, утопия. Впрочем, как и паровоз, каких то два века назад.
Вести.Ru: последние новости
Билл Гейтс посоветовал список книг на лето 10 библиотек, которые бесследно исчезли Экономический форум в Петербурге станет самым масштабным за всю историю
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино1
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Актеры, сыгравшие в кино, после того как умерли
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение