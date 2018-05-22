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В Крыму ребенка из воровавшей электроэнергию семьи ударило током
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В Крыму ребенка из воровавшей электроэнергию семьи ударило током 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. В селе Октябрь Джанкойского района девятилетняя девочка получила удар током, прикоснувшись к набросу на воздушную линию электропередачи, сделанному для хищения электроэнергии, сообщает компания «Крымэнерго».
"Жилой дом, во дворе которого произошло несчастье, был отключен от электроснабжения за неуплату еще в конце 2017 года. Недобросовестные абоненты вместо того, чтобы погасить долг, предпочли хищение электроэнергии. Смастерив устройство по типу удочки длиной около четырех метров, они регулярно делали набросы на провода линии электропередачи", — говорится в сообщении.
Как сообщили свидетели, дети, оставленные без присмотра, играли во дворе. Пострадавшая девочка случайно коснулась провода наброса, который был с помощью «удочки» присоединен к ЛЭП.
"На крик прибежали взрослые и освободили ребенка из-под действия тока, передав врачам «скорой». Девочка осталась жива", — говорится в сообщении.
Расследованием инцидента занимаются специалисты крымского управления СК РФ.
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