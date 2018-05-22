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Воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице посетили Московский Кремль
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Воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице посетили Московский Кремль 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В понедельник, 21 мая, воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице побывали на обзорной экскурсии в Московском Кремле. Об этом сообщил представитель учреждения.
— На познавательной экскурсии детям дали общее представление об архитектурном ансамбле Кремля, сокровищах всемирно известного музея — Оружейной палаты, древних соборах Кремля, их исторических некрополях, ансамблях монументальной живописи и собрании древнерусских икон, музее русской культуры XVII века в залах Патриарших палат, — уточнили в «Доверии».
Напомним, центр «Доверие» находится по адресу Талдомская улица, дом 4. (ео)
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