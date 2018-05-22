Воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице посетили Московский Кремль

В понедельник, 21 мая, воспитанники центра «Доверие» на Талдомской улице побывали на обзорной экскурсии в Московском Кремле. Об этом сообщил представитель учреждения.

— На познавательной экскурсии детям дали общее представление об архитектурном ансамбле Кремля, сокровищах всемирно известного музея — Оружейной палаты, древних соборах Кремля, их исторических некрополях, ансамблях монументальной живописи и собрании древнерусских икон, музее русской культуры XVII века в залах Патриарших палат, — уточнили в «Доверии».

Напомним, центр «Доверие» находится по адресу Талдомская улица, дом 4. (ео)