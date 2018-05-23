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Билл Гейтс посоветовал список книг на лето
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Билл Гейтс посоветовал список книг на лето 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс опубликовал в своем блоге список книг, которые он советует всем прочитать летом. Работы, рекомендуемые Гейтсом, «заставляют порассуждать на серьезные темы», а еще они «короткие и легко читаются».
В летний список Гейтса вошли следующие произведения:
Уолтер Айзексон "Леонардо да Винчи"
Автор пытается объяснить феномен да Винчи, который успешно проявил себя во многих областях — от анатомии и инженерного дела до театра и живописи. Гейтс считает да Винчи одним из самых выдающихся людей в истории.
Кейт Боулер «Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась»
Эту книгу Боулер написала, когда у нее диагностировали запущенную форму рака толстой кишки. Писательница пытается разобраться, что привело ее к этому заболеванию. Гейтс называет книгу Боулер «душераздирающей, но смешной».
Джордж Сондерс «Линкольн в бардо»
В книге Сондерса реальные факты из жизни американского президента сочетаются с элементами фантастики. Основатель Microsoft пишет, что эта работа заставила его взглянуть на жизнь Линкольна под новым углом.
Дэвид Кристиан «Большая история всего»
Книга об истории Вселенной, повествование которой начинается с Большого взрыва. Эта работа — отличный старт для всех, кто хочет больше знать об истории нашей планеты, отмечает Гейтс.
Ханс Рослинг «Фактологичность»
Профессор Каролинского института по вопросам международного здравоохранения доступно и весело объясняет, как мир становится лучше и почему его по-прежнему нужно улучшать. По словам Гейтса, он рекомендует эту книгу с момента выпуска.
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