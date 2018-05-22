Билл Гейтс включил букеровского лауреата в список летнего чтения

"Несмотря на серьезность поднимаемых тем, все эти книги читаются на одном дыхании и большинство из них довольно коротки", — отметил Гейтс.

В список вошла биография Леонардо да Винчи журналиста Уолтера Айзексона (2017), которую Билл Гейтс похвалил за разносторонний подход к жизни знаменитого художника и изобретателя. Также в нем есть биографическая повесть Кейт Боулер «Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась» (2018). Профессор истории Боулер описывает свой опыт жизни с онкологическим заболеванием на последних стадиях с жизнелюбием, что и подкупило Гейтса.

Попала в топ предпринимателя и книга «Линкольн в бардо» (2017) Джорджа Сондерса — Гейтс признался, что он любит все, что написано о президенте США Линкольне, а эта книга в прошлом году еще и получила Букеровскую премию.

Также Билл Гейтс обожает курс лекций Дэвида Кристиана «Большая история» и включил в список его «Большую историю всего» (2017) об истории вселенной.

Последняя книга в летних рекомендациях — «Фактологичность» (2018) шведского врача Ганса Рослинга о том, как жизнь становится лучше и в каких областях ее можно усовершенствовать.