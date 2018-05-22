Актер раскрыл тайну записи «Лорел/Янни»

Бродвейский актер и оперный певец Джей Обри Джонс, записавший аудиоиллюзию «Лорел/Янни», рассказал Time, какое слово прозвучало на самом деле.

Выяснилось, что запись была сделана 11 лет назад, когда Джонс в качестве подработки озвучивал слова для сервиса по изучению английского языка. Джонса наняли, потому что он как певец был знаком с международным фонетическим алфавитом — его изучают лингвисты, преподаватели, а также музыканты и актеры, много работающие с иностранными словами. «Шумиха вокруг аудиоиллюзии меня чрезвычайно позабавила. Сам я чаще всего слышу „лорел“, хотя могу расслышать легкий шлейф „янни“, — рассказал Джонс. Он признался, что записал для vocabulary.com 36 тысяч слов — и на спорной записи звучит слово „лорел“.

Люди слышат разные имена из-за разных звуковых частот. За звучание слова „янни“ отвечают более высокие частоты, а „лорел“ — более низкие. Таким образом, если убрать низкие частоты, то можно услышать „янни“, а если убрать высокие частоты — „лорел“.

Дебаты вокруг записи разгорелись после того, как студентка Клоя Фельдман, пользовавшаяся сервисом, обнаружила странность: при клике на аудиоверсию слова laurel, которое обозначает „венок из листьев и веток лавра, символ награды, победы, славы“, она слышала настойчивое yanny. Она записала эту аудиоиллюзию и опубликовала ее у себя в Twitter.