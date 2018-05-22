Плохой пример: известные сериалы, вдохновившие людей на убийства

Даже если мы не смотрим телевидение, едва ли не у каждого найдется любимый сериал или шоу. Нередко они становятся предметом дискуссий и споров, толкают на свершения и даже помогают выйти из депрессии. Однако порой эпизоды из сериалов могут вдохновлять людей на преступления, когда в жизнь воплощаются самые жуткие сценарии.

“Во все тяжкие”

В 2016 году некий Стефано Бриззи посредством приложения для геев сумел познакомиться с полицейским, пригласив стража порядка на свидание. После интима 50-летний злоумышленник задушил нового знакомого, и спустя время соседи начали оставлять жалобы на жуткий запах, исходящий непоссредственно из квартиры Бриззи. Оказалось, что подозреваемый пытался тело покойного растворить в кислоте, подобно героям упомянутого сериала.

“Декстер”

Этот сериал послужил вдохновением сразу для нескольких преступников. К примеру, в 2014 некий Стивен Майлс воткнул в затылок своей возлюбленной нож. После этого 17-летний подросток расчленил тело жертвы. В 2013 Марк Хоу, вдохновившись «Декстером», расправился со своей матерью, ударив ее ножом свыше 50 раз. В 2008 году Марк Твитчел сумел заманить к себе двух мужчин, уверяя, что он ведет съемки ленты о серийном убийце. Злоумышленник успел убить одного из них, а второй сумел сбежать.

“C. S. I. : Место преступления”

Из подобных сериалов социопаты могут почерпнуть много полезного. Братья Бейджент посмотрели серию, где убийца отрезает жертве конечности и голову, закапывая их в разных местах. Повторить маневр мужчины решили со своим сводным братом. Родственники даже пытались замести следы, как в сериале, однако их выдали телефонные звонки, а также наличие мотива.

“Мыслить как преступник”

Джеффри Холл состоял в одном из неонацистских движений США, поддерживая идею превосходства белых. Однажды его десятилетний сын взял принадлежащий отцу пистолет и выстрелил в родственника. Оказывается, в вышеупомянутом сериале он увидел, как ребенок остался безнаказанным после расправы над отцом, применявшим по отношению к нему физическое насилие. У мальчика обнаружили отклонения в развитии, но даже это не помешало отправить его в исправительный центр на десять лет.

“Инспектор розыска”

Даже индийские шоу могут оказаться небезопасными. В 2012 трое парней, являясь поклонниками сериала, решили последовать идее одного из плохих персонажей, похитив одноклассника с целью выкупа. Отец подростка заплатил, но жертву все равно убили, бросив тело на холме. Как и в кино, преступников в итоге задержали.

“Улица Коронации”

Даже «мыльные оперы» способны выступать вдохновением для преступников. Один из персонажей ленты забил молотком женщину, а затем сделал вид, что вытащил тело из-под обломков во время крушения поезда. Схожим образом поступил Дэниел Бартлам со своей матерью, убив родительницу, а затем устроив дома пожар. Вину юноша пытался перевести на «неизвестного в маске», но на допросе полиции удалось узнать правду.]]>