Концерт вокальной музыки «Звучание весны» пройдет в Музее Тропинина 

В Музее Василия Тропинина 24 мая состоится концерт вокальной музыки под названием «Звучание весны».
На протяжении двух часов гости мероприятия будут слушать классические произведения.
Главную партию исполнит лауреат Всероссийских и международных конкурсов, обладательница сопрано Елена Орлова.
Кроме нее на концерте выступят вокалист Павел Ушаков и пианист Юрий Совков.
— Пришедшие услышат произведения признанных мастеров композиторского искусства: Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, — сообщил заведующий научно-просветительским отделом музея Эдуард Люшин. Добавим, что концерт начнется в 19:00 по адресу: Щетининский переулок, дом 10, строение 1