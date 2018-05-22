Фестиваль журнала Esquire пройдет 26 мая в Музее современного искусства

Журнал Esquire во второй раз проведет масштабный фестиваль Esquire Weekend. В 2018 году он пройдет на территории Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре 26 мая, в субботу. Как и в прошлом году, фестиваль объединит на одной площадке ведущие тенденции в разных сферах жизни большого города и основные интересы читателей. В интерактивном формате вновь оживут известные многим рубрики журнала. Будет и кое-что новое.

МУЗЫКА

Впервые на Esquire Weekend будет работать отдельная музыкальная сцена. Полноценный фестивальный лайн-ап составят самые актуальные российские исполнители — широко известные и начинающие музыканты в различных направлениях. Хедлайнеры фестиваля — Therr Maitz, Дельфин , Хаски, Антон Севидов . Выступят также группа «Мы» и новый музыкальный проект D. O. C. Каждый из исполнителей в этом году представляет новый музыкальный материал.

Титульным партнером музыкальной сцены Esquire Weekend — 2018 станет один из ведущих российских операторов связи компания «МегаФон» . Для всех, кто по каким-либо причинам вынужден пропустить фестиваль, «МегаФон ТВ» запустит прямую трансляцию музыкальной сцены и открытых интервью.

ДИАЛОГИ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ LIVE

Каноническая рубрика журнала Esquire «Правила жизни» займет особое место на фестивале Esquire Weekend. Стеклянная часовня во дворе Московского музея современного искусства превратится в пантеон «Правил жизни», где в течение дня в формате рок-оперы оживут правила жизни кумиров и обычных людей, гостей фестиваля. Звук, свет, хор, актеры создадут особую атмосферу. Автором мультимедийного перформанса «Правила жизни LIVE» вновь станет режиссер Талгат Баталов

Стать полноправным героем журнала Esquire можно будет в Logic Lounge. Здесь журналист и бывший креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант» Савва Савельев будет интервьюировать гостей мероприятия. Их правила жизни, наряду с цитатами Дэвида Линча , Гомера Симпсона, Бэнкси и Стивена Кинга из популярной рубрики Esquire, прозвучат в рамках мультимедийного перформанса «Правила жизни LIVE».

ШЕДЕВР

За зону «Шедевр» в этом году отвечает все пространство Московского музея современного искусства. Ее центром станет выставочный проект Dance ("Танец"), в основе которого — исследование и поиски ответов на следующие вопросы: «Как рождаются новые стили?», «Как может развиваться субкультура?», «Что такое брейк-данс сейчас и может ли он стать чем-то большим?»

ЧТЕНИЕ

ГОЛОД

Фудмаркет от главных гастрономических проектов Москвы: сэндвичи от «Жадина-говядина», лучшие сыры от CHEESE Connection, закуски под вино от Touché, греческие блюда от Molon Lave, морепродукты от «Привет, Crevette!», ближневосточная еда от 15/17 Bar & Grill, перуанская кухня от Chicha, рыба мечты от CulinaryOn, авторский finger-food от Little White, закуски от «Хлеб и вино», ароматный кофе от Surf Coffee и многое другое.

БАР Второй год подряд за бар на Esquire Weekend отвечает Johnnie Walker, который откроет Johnnie Fizz Bar с яркими летними коктейлями на основе бленда, выразительный характер которого идеально подходит для миксов. Коктейль Johnnie Fizz — свежее сочетание знаменитого купажа, мяты, лимона и спрайта — гости смогут попробовать в качестве комплимента.

SPEAKEASY

MBG Wine представят на Esquire Weekend закрытую винную гостиную Speakeasy. Здесь можно будет продегустировать специально отобранные вина и послушать интересные рассказы о винных домах, представленных на фестивале.

Подробная информация и билеты: http://weekend.esquire.ru