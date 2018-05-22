Фестиваль журнала Esquire пройдет 26 мая в Музее современного искусства 

Журнал Esquire во второй раз проведет масштабный фестиваль Esquire Weekend. В 2018 году он пройдет на территории Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре 26 мая, в субботу. Как и в прошлом году, фестиваль объединит на одной площадке ведущие тенденции в разных сферах жизни большого города и основные интересы читателей. В интерактивном формате вновь оживут известные многим рубрики журнала. Будет и кое-что новое.
МУЗЫКА
Впервые на Esquire Weekend будет работать отдельная музыкальная сцена. Полноценный фестивальный лайн-ап составят самые актуальные российские исполнители — широко известные и начинающие музыканты в различных направлениях. Хедлайнеры фестиваля — Therr Maitz, Дельфин, Хаски, Антон Севидов. Выступят также группа «Мы» и новый музыкальный проект D. O. C. Каждый из исполнителей в этом году представляет новый музыкальный материал.
Титульным партнером музыкальной сцены Esquire Weekend — 2018 станет один из ведущих российских операторов связи компания «МегаФон». Для всех, кто по каким-либо причинам вынужден пропустить фестиваль, «МегаФон ТВ» запустит прямую трансляцию музыкальной сцены и открытых интервью.
ДИАЛОГИ
Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев проведет публичные диалоги с выдающимися людьми о сегодняшнем контексте и будущем различных индустрий, таких как культура, политика, медиа, технологии. Героями зоны «Диалоги» станут ведущая, политик и общественный деятель, кандидат в президенты России — 2018 Ксения Собчак, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, диджитал-директор Всемирной службы BBC Дмитрий Шишкин и другие.
ПРАВИЛА ЖИЗНИ LIVE
Каноническая рубрика журнала Esquire «Правила жизни» займет особое место на фестивале Esquire Weekend. Стеклянная часовня во дворе Московского музея современного искусства превратится в пантеон «Правил жизни», где в течение дня в формате рок-оперы оживут правила жизни кумиров и обычных людей, гостей фестиваля. Звук, свет, хор, актеры создадут особую атмосферу. Автором мультимедийного перформанса «Правила жизни LIVE» вновь станет режиссер Талгат Баталов.
Стать полноправным героем журнала Esquire можно будет в Logic Lounge. Здесь журналист и бывший креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант» Савва Савельев будет интервьюировать гостей мероприятия. Их правила жизни, наряду с цитатами Дэвида Линча, Гомера Симпсона, Бэнкси и Стивена Кинга из популярной рубрики Esquire, прозвучат в рамках мультимедийного перформанса «Правила жизни LIVE».
ШЕДЕВР
За зону «Шедевр» в этом году отвечает все пространство Московского музея современного искусства. Ее центром станет выставочный проект Dance ("Танец"), в основе которого — исследование и поиски ответов на следующие вопросы: «Как рождаются новые стили?», «Как может развиваться субкультура?», «Что такое брейк-данс сейчас и может ли он стать чем-то большим?»
ЧТЕНИЕ
Совместно с Республикой* Esquire откроет библиотеку-гостиную в фестивальном pop-up-формате: новые издания, книги об искусстве, популярная художественная литература и, конечно, богатая коллекция журналов Esquire разместятся на стеллажах зоны. Здесь гостей фестиваля ждет литературно-музыкальный эксперимент — запись подкаста в реальном времени с людьми, которые создают новый язык: блогерами, журналистами, писателями, актерами. В формате джем-сейшена под аккомпанемент авторской электроники Дмитрия Устинова и Ярослава Вялых свои любимые произведения мировой литературы зачитают Сергей Мезенцев, Павел Артемьев, Егор Корешков, а известная российская писательница, автор нашумевшего бестселлера «Зулейха открывает глаза» и текста «Тотального диктанта» этого года Гузель Яхина представит отрывок из своей новой книги.
ГОЛОД
Фудмаркет от главных гастрономических проектов Москвы: сэндвичи от «Жадина-говядина», лучшие сыры от CHEESE Connection, закуски под вино от Touché, греческие блюда от Molon Lave, морепродукты от «Привет, Crevette!», ближневосточная еда от 15/17 Bar & Grill, перуанская кухня от Chicha, рыба мечты от CulinaryOn, авторский finger-food от Little White, закуски от «Хлеб и вино», ароматный кофе от Surf Coffee и многое другое.
БАР Второй год подряд за бар на Esquire Weekend отвечает Johnnie Walker, который откроет Johnnie Fizz Bar с яркими летними коктейлями на основе бленда, выразительный характер которого идеально подходит для миксов. Коктейль Johnnie Fizz — свежее сочетание знаменитого купажа, мяты, лимона и спрайта — гости смогут попробовать в качестве комплимента.
SPEAKEASY
MBG Wine представят на Esquire Weekend закрытую винную гостиную Speakeasy. Здесь можно будет продегустировать специально отобранные вина и послушать интересные рассказы о винных домах, представленных на фестивале.
Подробная информация и билеты: http://weekend.esquire.ru