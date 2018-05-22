Горцы, майское дерево и бег с девами. Как оренбуржцы отметили Бельтайн

О том, как оренбуржцы на несколько дней стали героями Средневековья узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Нет мистике, только горцы

В этом году в Сакмарской район в Гребени приехали 169 человек, 15 лет назад их было практически в десять раз меньше.

На поляне в лесу свои лагеря разместили несколько шотландских кланов. Конечно, это обычные оренбуржцы, которые разделились на команды. Они течение года вели свои сборы, репетировали песни, шили костюмы и обменивались опытом с новичками, а теперь ведут общее хозяйство и отстаивают честь своих домов. Деление помогает новым участникам фестиваля легче адаптироваться: проще найти контакт с 20-30 одноклановцами, чем с сотней незнакомцев.

Участники культурного события по традиции несколько дней показали свои умения и таланты в играх и турнирах, а также принимали участие в кельтских ритуалах.

«Бельтайн — это западно-европейский праздник начала лета, с традиционными обрядами, соблюдая которые люди стремились обеспечить благополучие своей семьи, общины, сохранить основу их благосостояния — скот и посевы. Мы с женой достаточно давно заинтересовались кельтской культурой. Сначала у нас был фестиваль, который основывался на ирландских традициях и мифологии, но последние 5-6 лет мы проводим его по шотландской тематике. Мы, организаторы, предстаём в образе друидов — кельтских жрецов. Фестиваль не несёт никакого мистического начала. Мы сами в это всё не верим, это просто игра, Бельтайн— ролевой фестиваль, где каждый может примерить на себя яркие образы вольных шотландских горцев, свободолюбивых скандинавов, волшебного Народа Холмов — сидов», — рассказал организатор Султан Галимзянов.

Пляски у древа и ирландский футбол

В самом начале праздника герои средневековых сказаний собираются в большой традиционный круг на поляне и представляют свои кланы. Потом мужи начинают поиски Майского дерева. В это время девы плетут венки и соревнуются в конкурсе еды из дома.

Майское дерево — прямой ствол дерева, выбранный девушками из принесенных мужчинами древ. Его устанавливали в священном месте в центре ритуальной поляны. Древние кельты и шотландцы наряжали дерево разноцветными лоскутами и лентами, загадывая желание. После этого начинались танцы. Оренбуржцы соблюдают и эту традицию.

Перед обедом мужчины соревнуются в беге с девами на руках, а девушки в беге с подносами, после — определяют обладателей лучших костюмов. Самым зрелищным событием праздника стал Чемпионат фестиваля по мужскому и женскому кайду с чирлидингом.

Кайд, он же гэльский футбол, — ирландский национальный вид спорта, совмещающий в себе старинные кельтские игры и современные правила футбола и регби. Суть его в том, чтобы занести тяжелый кожаный мяч в ворота противника. Пасовать можно и руками, и ногами, разрешено толкаться плечами и хвататься за части тела. Запрещены толчки в спину и подножки.

«Первый раз на Бельтайн я поехал в 2016 году, примерно тогда же про него и узнал. Я с друзьями был в магазине настольных игр, пришел один из организаторов и рассказал про Бельтайн. Я решил попробовать. За три месяца организовали клан и поехали. Все мы ролевики и настольщики, наш клан весьма дружный, видимся почти все время, не только на фестивале, но и в реальной жизни. Что самое интересное в праздновании? Наверно сама атмосфера всеобщей дружбы. Это весело, это круто, это несколько дней на природе там, где нет шума машин. Только люди, живая музыка и море впечатлений. Каждый раз еду туда и возвращаюсь, будто съездил впервые», — поделился Роман Вориводин.

В понедельник вчерашние воины, менестрели и средневековые красавицы вернулись к обычной будничной жизни, но впереди у них много событий.