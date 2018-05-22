Казанцы решат, каким будет бульвар на улице Абсалямова

25 мая в школе №179 по улице Абсалямова, 29А состоится общественное обсуждение, посвященное благоустройству территории по улице Абсалямова. В общем и целом, собравшиеся будут говорить о создании комфортного городского пространства в Ново-Савиновском районе. Начало обсуждений — 19:00. В «Парках и скверахТатарстана» напоминают, на месте будущего бульвара сегодня находится парковка. Однако она в будущем превратиться в уникальное место отдыха с разными функциональными зонами. «Будут применены необычные цветовые и ландшафтные решения, организованы площадки и активности для владельцев домашних животных, велосипедистов, родителей с детьми, подростков и молодежи, любителей спорта, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья», — отмечено в сообщении организации. Первый этап общественных слушаний уже состоялся. С отчетом о работе казанцев можно ознакомиться по ссылке.