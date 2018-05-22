В Центре «Эврика-Бутово» прошёл мастер-класс «Букет цветов, для Души и от Души»

Есть в Центре «Эврика-Бутово» бюро творческих находок «Азъ Арт». Здесь отмечают женский день не только 8 марта. В воскресенье, 20 мая, в «Азъ Арте» прошёл женский день под названием «Сны наяву».

В этот день здесь был проведён творческий мастер-класс «Букет цветов, для Души и от Души». Авторами его программы стали Маргарита Ерёмина и Екатерина Джураева, а темой — образ цветка.

Участницы мастер-класса попытались увидеть в нём возможность самопознания, а также разглядеть новое содержание в давно известном представлении о себе.

Букеты в технике свит-дизайна создавались при помощи красок, гофробумаги, иных элеменов декора, а также конфет. В итоге были созданы произведения, отразившие всю радость весеннего настроения.