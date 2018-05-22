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В Краматорске зафиксировали вспышку кори
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В Краматорске зафиксировали вспышку кори 

RT на русском 2 часа назад
В украинском городе Краматорск была зафиксирована вспышка кори.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Отмечается, что с данным заболеванием госпитализированы восемь человек: один ребёнок и семеро взрослых, трое из которых — медицинские работники.
«10-летняя девочка заболела ещё на прошлой неделе и сегодня уже готовится к выписке из больницы, а вот семь взрослых в возрасте от 35 до 50 лет обратились в лечебное учреждение 21 мая. По клиническим признакам им установлен предварительный диагноз — корь», — указывается в сообщении.
В настоящий момент ожидается лабораторное подтверждение установленных диагнозов.
8 мая сообщалось, что на Украине с начала 2018 года корью заболели более 13,8 тыс. человек.
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