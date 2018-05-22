В Краматорске зафиксировали вспышку кори

В украинском городе Краматорск была зафиксирована вспышка кори.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что с данным заболеванием госпитализированы восемь человек: один ребёнок и семеро взрослых, трое из которых — медицинские работники.

«10-летняя девочка заболела ещё на прошлой неделе и сегодня уже готовится к выписке из больницы, а вот семь взрослых в возрасте от 35 до 50 лет обратились в лечебное учреждение 21 мая. По клиническим признакам им установлен предварительный диагноз — корь», — указывается в сообщении.

В настоящий момент ожидается лабораторное подтверждение установленных диагнозов.

8 мая сообщалось, что на Украине с начала 2018 года корью заболели более 13,8 тыс. человек.