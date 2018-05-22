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Открытие после реставрации дворца Петра III в Ораниенбауме состоится 24 мая
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Открытие после реставрации дворца Петра III в Ораниенбауме состоится 24 мая 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Открытие после реставрации дворца императора Петра III на территории дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» состоится 24 мая.
В церемонии примут участие вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и глава Минкультуры РФ Владимир Мединскийю
В ходе двухлетней реставрации обновлены интерьеры, сочетающие отделку XVIII и XIX века, возвращена живопись художника Ганса Шмидта, которая была выполнена специально для дворца в 1880-х годах в Веймаре (Германия) и хранилась в запасниках музея более 60 лет. В Картинном зале отреставрированы картины из шпалерной развески — образцы живописной коллекции Петра III. В процессе реставрационных работ был раскрыт живописный плафон картинного зала, считавшийся утраченным.
Эти находки и проведенная комплексная реставрация памятника возвращают один из выдающихся образцов европейской парковой архитектуры в культурное пространство Петербурга.
Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме был построен в 1762 году архитектором Антонио Ринальди. Во дворце Петра III собрана уникальная коллекция живописи европейских художников XVII–XIX веков, предметы мебели и произведения декоративно-прикладного искусства. В музее представлены личные вещи императора.
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