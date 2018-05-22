Открытие после реставрации дворца Петра III в Ораниенбауме состоится 24 мая

Открытие после реставрации дворца императора Петра III на территории дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» состоится 24 мая.

В ходе двухлетней реставрации обновлены интерьеры, сочетающие отделку XVIII и XIX века, возвращена живопись художника Ганса Шмидта, которая была выполнена специально для дворца в 1880-х годах в Веймаре (Германия) и хранилась в запасниках музея более 60 лет. В Картинном зале отреставрированы картины из шпалерной развески — образцы живописной коллекции Петра III. В процессе реставрационных работ был раскрыт живописный плафон картинного зала, считавшийся утраченным.

Эти находки и проведенная комплексная реставрация памятника возвращают один из выдающихся образцов европейской парковой архитектуры в культурное пространство Петербурга.

Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме был построен в 1762 году архитектором Антонио Ринальди. Во дворце Петра III собрана уникальная коллекция живописи европейских художников XVII–XIX веков, предметы мебели и произведения декоративно-прикладного искусства. В музее представлены личные вещи императора.