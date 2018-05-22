Ляйсан Утяшева рассказала о своем танцевальном шоу

Известная гимнастка и телеведущая показала в Инстаграме отрывки с репетиций шоу «Болеро», московская премьера которого состоится через два дня.

Утяшева сравнила подготовку к запуску шоу с подготовкой к Чемпионатом мира по футболу и родами третьего ребенка по моральному напряжению. Гимнастка заметила, что все этим сложные эмоции положительные, потому что она долго ждала возможности реализовать все свои задумки.

Премьера шоу состоится в Театре Мюзикла, где зрители смогут насладиться уникальной постановкой. «Мы максимально шагнули дальше общепринятых норм и пониманий танца и гимнастики», — заметила Ляйсан и добавила, что в шоу будет множество сюрпризов, один из них — оживающие афиши. На Афишах можно будет посмотреть видео-либретто от самой Ляйсан и постановщиков шоу, используя смартфон с предварительно установленной программой.