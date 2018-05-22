Ещё
На донском фестивале балета выступят артисты из Берлина, Астаны и Санкт-Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

На донском фестивале балета выступят артисты из Берлина, Астаны и Санкт-Петербурга 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове 23 мая стартует первый в городе Международный фестиваль балета. На нем выступят ведущие солисты балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Казахстана. Организатор проекта — главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов.
— Впервые в истории нашего театра мы делаем такой большой фестиваль, — рассказал 161.ru Иван Кузнецов. — Он состоит из четырех мероприятий — это, конечно, большая нагрузка на артистов. Всего пройдет три спектакля: «Жизель», «Баядерка» и закрывающий гала-концерт. А на открытом класс-концерте главный хореограф Михайловского театра Михаил Мессерер будет учить наших артистов, а зрители смогут посмотреть, как это происходит.
В фестивале будут участвовать артисты балета из Михайловского и Большого театров, Берлинской государственной оперы и из казахстанского театра «Астана Опер». Постановки одного спектакля имеют свои различия и нюансы, но артисты находят общий знаменатель на репетициях.
— Солисты хоть и выступают в разных театрах и даже разных странах, уже не раз встречались на сцене. Звезды балета очень часто пересекаются на гала-концертах и фестивалях. Артисты, приехавшие на наш фестиваль, тоже уже не раз выступали вместе, — добавил балетмейстер.
В среду на сцене Ростовского музыкального театра покажут балет «Жизель» с солисткой Михайловского театра Сабиной Яппаровой и премьером Берлинского государственного балета Дино Тамазлакару в главных ролях. 25 мая пройдет премьера балета «Баядерка» с артистами Большого театра. 26 мая пройдет класс-концерт хореографа Михаила Мессерера, а 27 мая — гала-концерт.
161.ru: последние новости
Пушки, ятаганы и стены из чугуна: как будет выглядеть восстановленная казачья крепость в Старочеркасске Средневековая мкзыка, игра в мафию, Дни Исландии: семь вечеров в Ростове Месяцы без сцены: перенесшему инсульт Федору Добронравову врачи запретили играть в спектаклях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Актёры, которые бесят друг друга
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
07:35
Будущее предсказали в кино
Кино
02:56
Махмуд Эсамбаев превратился в шамана
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение