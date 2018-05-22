На донском фестивале балета выступят артисты из Берлина, Астаны и Санкт-Петербурга

В Ростове 23 мая стартует первый в городе Международный фестиваль балета. На нем выступят ведущие солисты балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и Казахстана. Организатор проекта — главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов

— Впервые в истории нашего театра мы делаем такой большой фестиваль, — рассказал 161.ru Иван Кузнецов. — Он состоит из четырех мероприятий — это, конечно, большая нагрузка на артистов. Всего пройдет три спектакля: «Жизель», «Баядерка» и закрывающий гала-концерт. А на открытом класс-концерте главный хореограф Михайловского театра Михаил Мессерер будет учить наших артистов, а зрители смогут посмотреть, как это происходит.

В фестивале будут участвовать артисты балета из Михайловского и Большого театров, Берлинской государственной оперы и из казахстанского театра «Астана Опер». Постановки одного спектакля имеют свои различия и нюансы, но артисты находят общий знаменатель на репетициях.

— Солисты хоть и выступают в разных театрах и даже разных странах, уже не раз встречались на сцене. Звезды балета очень часто пересекаются на гала-концертах и фестивалях. Артисты, приехавшие на наш фестиваль, тоже уже не раз выступали вместе, — добавил балетмейстер.

В среду на сцене Ростовского музыкального театра покажут балет «Жизель» с солисткой Михайловского театра Сабиной Яппаровой и премьером Берлинского государственного балета Дино Тамазлакару в главных ролях. 25 мая пройдет премьера балета «Баядерка» с артистами Большого театра. 26 мая пройдет класс-концерт хореографа Михаила Мессерера, а 27 мая — гала-концерт.