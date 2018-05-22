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2 июня состоится торжественное открытие XII Международной летней театральной школы
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2 июня состоится торжественное открытие XII Международной летней театральной школы 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
90 начинающих артистов из разных стран мира прошли конкурсный отбор. Церемония открытия пройдёт на открытом воздухе в формате театрального капустника. Молодые актёры получат напутствие от художественного руководителя театральной Школы — народного артиста РФ Александра Калягина, а также от других педагогов и режиссёров проекта. В 2018 году церемонию открытия подготавливает режиссёр, педагог Школы-студии МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина) Юрий Квятковский, который является одним из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Сharles La Tannes.
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