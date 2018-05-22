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The Hatters выпустили новый клип «Наружу изнутри» о любви на фоне петербургских красот
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The Hatters выпустили новый клип «Наружу изнутри» о любви на фоне петербургских красот 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурге», петербургкая фолк-рок-группа The Hatters выпустила новый клип про любовь на песню «Наружу изнутри». По сюжету молодые парень и девушка познаю все прелести этого чувства на фоне городских красот.
Композиция вошла в альбом группы «Полная шляпа», релиз которого состоялся в 2017 году. Ранее музыканты выпустили видео Forever Young Forever Drunk, в котором знаковые для российской культуры явления и предметы (военный хор, цистерна с квасом, балалайка и другие) сняты на фоне типично американских пейзажей.
Читайте также: Как цыганский алкохардкор сделал группу The Hatters сверхпопулярной?
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